La missa en honor al patró del poble ha obert este dijous, dia 3 de febrer, el Porrat de Sant Blai, un dels més arrelats i referents de la comarca de la Safor i de les comarques centrals valencianes, en tractar-se d’una festa declarada d’Interés Turístic Provincial que es remunta al segle XVII.

Els escolars del municipi i d'altres centres educatius de la comarca també han estat protagonistes de la jornada inaugural amb la seua assistència al taller-actuació e Centó Carbó i Pere Siserol a la plça del País Valencià.

De vesprada estava previst un berenar de bunyols i xocolate i un passacarrer de la banda de música de Potries amb passejada per l'exposició de teles "Art al Carrer".

Este divendres continuaran les activitats amb la visita dels centres escolars de la Safor al Museu, la Ruta de l’Aigua, l’obra de titelles, les exposicions i la fira d’atraccions.

El cap de setmana, Potries ofereix una programació que va des de rutes de l’aigua teatralitzades a representacions de l’obra de titelles “Sant Blai i la seua relíquia”, passant per tallers de fang, visites al Museu Cassoleria d’Àngel Domínguez i a les exposicions, passejades de dolçaina i tabal, un sarau popular, i les actuacions de “El Triangulista” i “About the beat” per a públic infantil i familiar, i dels grups “Texate” i “Jazzmatiks” per a tots els públics.