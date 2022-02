«Valencianes per la igualtat» en Oliva

Oliva ha presentat l’exposició «Valencianes per la igualtat», de Caixa Popular, una mostra itinerant, formada per sis escultures creades per l’artista fallera, Pilar Luna, en forma de valencianes, intervingudes artísticament, i que reivindiquen diferents afirmacions sobre la igualtat en els seus davantals. L’exposició està a l’exterior de l’Enginy del Sucre i en la Sala d’Exposicions de la Casa de Maians, i es podrà visitar fins al 24 de febrer.

La mostra pretén posar de manifest les arrels valencianes on la cultura, la festa i el feminisme és emblema de la terra. Unes escultures acolorides, símbol de la diversitat i on predomina el morat, color que representa a les dones valencianes a més del moviment per la igualtat entre homes i dones i la figura de la valenciana.