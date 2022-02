Tavernes pierde 14.000 m3 de arena al año pese a las aportaciones de Costas

La playa de la Goleta de Tavernes de la Valldigna está herida de muerte y la solución se antoja complicada. El informe técnico elaborado por los catedráticos de Puertos y Costas, Vicent Esteban Chapapría y José C. Serra Peris, que ya ha sido entregado al ayuntamiento, apunta no uno, sino seis motivos por los que la zona litoral vallera y especialmente el norte, es decir, la Goleta, sufre una regresión tan importante y está abocada a desaparecer si no se pone remedio.

Algunas de estas cuestiones ya se intuían pero el detallado informe confirma, por ejemplo, el efecto barrera que conforman las infraestructuras portuarias desde Borriana, al norte del litoral valenciano, hasta Gandia al sur, que evita, debido al tipo de corrientes que se registran en la zona de Tavernes en dirección norte-sur, que los sedimentos lleguen a estas playas. Estos mismos movimientos de material provoca otra de las causas, que está en los espigones construidos en la desembocadura del río Xuquer y también en la construcción de los sistemas de defensa en las playas de Cullera, Marenyet y l’Estany, todas ellas al norte del litoral vallero y que hacen de efecto barrera. En tercer lugar, el estudio apunta a la construcción de edificios en los márgenes de la playa como causantes de la desaparición del cordón dunar, una potente barrera natural de contención de material y protección de la costa contra las envestidas del mar. El estudio no se olvida en su listado de causas de la regresión, además, de la falta de actuaciones por parte de la administración, es decir, de Costas y apunta a «la insuficiencia de las necesarias inversiones en las playas de este tramo costero». Por último, los catedráticos apuntan al factor del cambio climático, que, debido a las continuos temporales está provocando, entre otros aspectos la desaparición de gran cantidad de arena en las playas en recesión y una crecida del nivel del mar, que no favorece precisamente a la recuperación de la Goleta. Todos estos factores están provocando, según apuntan los dos expertos, que la playa de Tavernes, en su conjunto, está perdiendo 14.000 metros cúbicos de arena cada año, lo que hace insuficientes los 24.000 que Costas aboca, ya más para intentar proteger los edificios que para que los vecinos y vecinas de Tavernes tengan una playa en condiciones. El estudio revela, además, que el problema viene de largo. Ya en el año 1997 se llevaron a cabo trabajos de reposición de arena, en una extensión de 700 metros y con una cantidad de casi 22 .000 metros cúbicos. Luego hay una laguna hasta 2005 pero desde entonces y hasta el año 2020, se ha vertido más de medio millón de metros cúbicos de arena solo en la zona de la Goleta. Se trata de actuaciones que, aunque no se detalla en el informe, han ido acompañadas de varios millones de euros de inversión, que, literalmente, se ha tragado el mar y, obviamente, no han servido para paliar el proceso de regresión de la zona de la Goleta. Gran parte de esta arena, 222.000 metros cúbicos, proviene del tramo entre Gandia y Xeraco. No llega al ancho recomendable La desaparición de material ha provocado que la anchura de la playa de la Goleta sea de apenas 23 metros de media, mientras que en la playa urbana de Tavernes es de 41 y en el Mareny no llega a los 40. Eso significa que ningún tramo del litoral vallero alcanza los 45 metros que se considera la distancia recomendable. Realizado todo el análisis, los expertos proponen una serie de soluciones. En el caso de la Goleta abogan, entre otros, por la recuperación del cordón lugar original, ahora invadido por edificios en parte, algo que pasaría por el derribo de esas construcciones. El mismo informe ya apunta quesería una opción «dura» que llevaría a «expropiaciones». Por ello, propone otra alternativa como es adelantar el cordón dunar creando un paseo entre los edificios y la arena. «Evitando en consecuencia posibles conflictos por lo que supondría la retirada de las construcciones», apuntan. Una segunda opción sería la construcción de un arrecife barrera artificial a baja profundidad, y que se ubicaría a doscientos metros mar adentro. El objetivo es reducir la energía del olaje que alcance la costa, permitiendo un mayor periodo de residencia de las arenas aportadas cientos metros de la línea de costa regenerada. El objetivo es reducir la energía del olaje que alcance la costa, permitiendo un mayor periodo de residencia de las arenas aportadas.