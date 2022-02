Les biblioteques d’Oliva aposten per la sostenibilitat i la igualtat

El departament de Cultura, Música i Biblioteques de l’Ajuntament d’Oliva ha portat a les biblioteques de la ciutat el projecte de «La Maleta Lila», apostant així per tindre en les instal·lacions col·leccions de llibres que treballen la igualtat, la sostenibilitat social i la lluita contra la violència de gènere des de la literatura.

«La Maleta Lila» és un projecte de les biblioteques d’Altea i Gata de Gorgos, que té com a principal objectiu la lluita pels valors i la igualtat. La maleta viatja per les biblioteques públiques valencianes que sol·liciten tindre-la en les seues instal·lacions durant dos mesos.

Oliva arreplega el relleu

El regidor de Cultura, Música i Biblioteques, Julio Llorca, va arreplegar la maleta ahir a la Biblioteca de Gata, i les biblioteques d’Oliva s’estan preparant per a donar el servei de «Punt Violeta»! de lectura a disposició de la ciutadania amb material per fomentar les actituds igualitàries i el respecte.

Dos anys de recorregut

«La maleta ja fa dos anys que recorre les biblioteques valencianes, i ara toca a les biblioteques d’Oliva donar aquest servei. Un projecte de lluita per la igualtat, que s’acosta als lectors de totes les biblioteques llibres especialment escollits per visibilitzar les dones i donar-los eines per construir una societat menys masclista i més igualitària», ha assegurat Julio Llorca.

A través de la pàgina web www.lamaletalila.com, es pot conéixer el projecte i els llibres que conté la maleta.