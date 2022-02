Vicent Boix i la seua evocació de Gandia

E n juliol de 1861, Vicent Boix visità Gandia, on havia residit de jove. El prestigiós intel·lectual valencià s’hi emocionà. A la seua memòria van tornar els records d’aquell temps de novici escolapi. Com una improvisació, nascuda del sentiment, dedicà al seu amic i futur biògraf Francesc Dechent un poema, on explicitava, després de tants anys, aquell particular estat anímic de la seua adolescència i primera joventut, mentre vivia la seua evolució personal, tan marcada per l’afectivitat i les normes, quan deia: «Sentí nacer en el alma / los sueños y la verdad». Amb gran emotivitat recorda que «aquí comencé a sentir, / aquí comencé a esperar, / aquí comencé a rogar, / aquí, Paco, tuve fe». Les inquietuds personals el portaren a buscar el consol de la poesia, però tan sols hi trobà més tristesa i sofriment. Acabat el noviciat i emesa la professió religiosa, retornà a València per a estudiar filosofia i teologia.

Al cap de poc de temps, va ser novament enviat a Gandia, com a professor de llatí. Va ser un temps de prova, que va accentuar en ell la soledat, la por, la suspicàcia. Un estat d’ànim que sovint pagaven els seus alumnes, de tal manera que al cap d’un any, en 1831, va ser novament enviat a València, on va entrar en el grup literari que presidia el notable poeta escolapi Joan Arolas, un dels cenacles més propers al Romanticisme i, fins i tot, a la futura Renaixença valenciana. En poc de temps la situació política espanyola entraria en un període de profunda transformació per la guerra civil carlista i l’arribada al poder dels liberals. La supressió de les congregacions religioses, en 1836, va deixar a Vicent Boix, que no havia estat ordenat de sacerdot, en una difícil situació, que va resoldre acollint-se a les facilitats d’exclaustració que atorgava l’autoritat civil, de tal manera que deixà l’orde en el maig de 1837. Començava així una nova etapa de la seua vida, on l’ensenyança i, durant un temps la política, serien les seues principals ocupacions.

La seua excel·lent preparació i laboriositat van fer possible que guanyara una càtedra universitària i se centrara en la seua dedicació a la història. Ben prompte va publicar una història de la ciutat de València i el seu regne, la seua obra més coneguda, que li va suposar ser nomenat cronista de la ciutat. A poc a poc, els temes històrics valencians van ser els més treballats per Vicent Boix, com els Furs. No va deixar mai la seua vocació literària, de tal manera que continuà publicant poesia i narrativa. A les Germanies dedicà l’extensa novel·la El Encubierto de Valencia, a Jaume I una llegenda en prosa, a més d’uns Recuerdos de Ausiàs March, entre altres temes valencians. La seua figura, cada vegada més respectada, tot i la seua modèstia personal, el va fer un imprescindible del món cultural i social de València, ben manifestat en ocasió de la seua mort el dia 7 de març de 1880.

La seua breu relació amb Gandia, si encara en 1861 ressonava en el seu cor, va ser definitivament evocada en un dels seus poemes més personals i autobiogràfics, Delante del sepulcro. Després de recordar molt dolorosament els seus pares i la seua vida de misèria, el col·legi de l’Escola Pia de València li va obrir les portes i ben prompte la possibilitat d’ingressar en l’orde calassància. Els dos anys de noviciat a Gandia li van deixar un record inesborrable del seu amable paisatge i de la seua història: «El mar vecino / ora tranquilo, arrullador, sereno,/ depositaba en la arenosa playa / con apacible timidez su beso; / ora en la noche, al soplo de las brisas, / rielaba en sus ondas los reflejos / de la alba luna, que lucía informe/ allà en el fondo del oscuro cielo./ Su calva frente el colosal Monduber/ alzaba vigilando a tantos pueblos /que estrecha entre sus brazos estendidos, / formando entre vergeles el cortejo / de esa ciudad feudal, bella, apacible,/ que fue la corte del galante imperio / de Borja y Aragón, cuando ceñía / la corona ducal en otros tiempos». En este meravellós escenari, en fort contrast, ell va experimentar el dubte, la lluita interior entre la virtut i la passió. Una lluita que va semblar atenuar-se en contacte amb els poetes de València, però que també li va deixar un rastre permanent de tristesa per la impossibilitat d’abastar els més grans ideals lírics i humans, tan clarament romàntics.

Evocar, ara i ací, la peripècia vital gandiana de Vicent Boix anima a aproximar-se, també des de la literatura, a tantes secretes lluites interiors, que van naixent en el cor de tants companys de camí, que compartixen l’espai i el temps, els nostres i els de tots, però que massa sovint ni ixen a la llum ni són acollits. Sempre, però, caldrà esperar que algun ocell, obertes les ales, alçarà el vol. Sempre hi haurà planes en blanc o pantalles buides on deixar els solcs de tantes il·lusions i experiències.