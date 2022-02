Y las Fallas volvieron a ser como siempre

Muchas mascarillas ocultaban los rostros, pero ni ese acto obligatorio para participar en la fiesta ni la persistente e incómoda lluvia que caía y el ambiente más bien frío pudieron ocultar la emoción que sentían las centenares de personas, falleras, falleros y amantes de la fiesta, que anoche participaron en los actos para dar solemnidad a algo que esperaban desde hacía mucho tiempo: el regreso a la normalidad de la fiesta de las Fallas.

Porque sí, en Gandia hubo actos el pasado mes de septiembre pero nada como que todo vuelva a su sitio, incluyendo el calendario, como muestra de que la vida empieza, poco a poco, a volver a ser lo que era. «Hace tiempo que no llenamos esta plaza en un día como hoy, que no escuchamos resonar los pilares de esta fachada, que no vibra el campanario de la Seu». Esas fueron las palabras con las que arrancó la Crida.

Porque entre todos aquellos sentimientos encontrados destacaban con fuerza las sensaciones de Cristina y Clara. Las Falleras Mayores de Gandia ya son, de nuevo, el centro de todas las miradas del colectivo fallero de la ciudad. Sin titubeos, con una profunda emoción y sin dudar ni un segundo, ambas pregonaron, de nuevo el primer sábado de febrero, como marca el calendario josefino, aquello de que «Gandia ja està en Falles».

Y lo dijeron muy alto, convencidas de que con el inicio oficial de las fiestas no acaba la pandemia pero sí arranca una nueva etapa hacia unas jornadas en que se espera que los únicos contagios sean los de la felicidad.

El de anoche fue, además, un momento histórico, ya que, por primera vez, una madre y una hija salían al balcón del Ayuntamiento de Gandia, la misma noche, para proclamar la llegada de la fiesta fallera a la capital de la Safor.

Cristina García Lechuga se dirigió a la ciudad animando a los falleros y falleras a resurgir tras dos años muy complicados para la fiesta pero, sobre todo, socialmente: «Las grandes sociedades de la historia han resurgido con más fuerza que nunca después de calamidades y horrores», señalaba la Fallera Mayor de la ciudad, para después añadir que «de la misma forma, Gandia renace lenta pero decididamente».

«Un antídoto para la tristeza»

La Fallera Mayor de Gandia habló de las fiestas falleras como el «antídoto para la tristeza y la melancolía» y pidió a todo el colectivo que se ponga «a disposición de toda la ciudad para que todas aquellas personas invadidas por la soledad y la enfermedad puedan alegrarse escuchando la música en las calles y el murmullo de los desfiles». Para cerrar las referencias a la situación vivida por culpa del coronavirus, la máxima representante de la fiesta en la ciudad animó a participar en «celebraciones que deben ahogar definitivamente la pandemia: ya está bien de noticias malas», exclamó, y pidió «difundir mensajes de esperanza».

Acto seguido, Cristina reconoció ante toda la ciudad la «mezcla de sentimientos» que estaba viviendo porque «nunca habría soñado con estar en este balcón», ya que «yo solo quería ser la madre de la Fallera Mayor Infantil». En ese punto aseguró que aún no había podido reponerse de la emoción de haber escuchado antes a su hija, Clara Tortosa García, con quien forma ese insólito tándem madre-hija que este año representan a las Fallas de Gandia.

Como es habitual, la Fallera Mayor pidió a los falleros y falleras que asalten las calles para llenarlas de fiesta, siempre con respeto hacia el vecindario, pero, en esta ocasión, añadiendo un nuevo ruego: «respetando las medidas sanitarias e higiénicas», pero «con la rotundidad de mostrar que es la fiesta más importante del mundo».

«Es el tiempo de las mujeres»

Para acabar, Cristina hizo un alegato en favor de las mujeres, especialmente de las madres, porque «parece que cuando llegamos a una edad solo debemos preocuparnos por vestir de valencianas a nuestras hijas», a lo que ella misma respondió: «¡Yo os digo que no! Que es nuestro tiempo, el de las madres trabajadoras, fuertes y empoderadas, las que decidimos en qué momento queremos ser reinas, presidentas y falleras mayores».

Cristina, como ella misma había señalado, pronunció estas palabras tras escuchar a su hija, la Fallera Mayor Infantil, Clara Tortosa García. Como no podía ser de otra forma, la pandemia también protagonizó una parte de su discurso, en el que, además, hubo un recuerdo para las personas mayores, «especialmente los abuelos y las abuelas, que fueron quienes padecieron con más intensidad la enfermedad». La pequeña recordó, a su vez, que los niños y las niñas «demostramos que la escuela era un lugar seguro» y que «dimos un ejemplo a los mayores de buen comportamiento y adaptación a las circunstancias».

Mantener la ilusión

La Fallera Mayor Infantil puso al colectivo al que representa como referente: «mientras algunos mayores perdían la esperanza, nosotros manteníamos viva la ilusión», indicaba. Clara animó a todas las niñas y todos los niños que «saquéis fuerzas de flaqueza, recurriendo a las reservas de energía para no parar de hacer fotos y vídeos para Instagram y Tiktok», en un claro guiño hacia las nuevas modas y uso de las redes sociales que se imponen entre los y las más jóvenes. Como de costumbre, Clara, para acabar, animó a todos los falleros y falleras a gritar con fuerza que «Gandia ja està en Falles».

Además del presidente de las FdF, Telmo Gadea, las dos reinas de la fiesta gandiense estuvieron acompañadas por el alcalde de la ciudad, José Manuel Prieto, en el que era su primer acto público tras la cuarentena de una semana por covid. Prieto, en su primer discurso en una Crida, señaló que era «un orgullo ser el alcalde una ciudad que llena una plaza una tarde de lluvia», agradeció la «responsabilidad» del colectivo fallero demostrada durante la pandemia, y expresó el deseo de que en marzo «abramos una de las mejores páginas de la historia de Gandia».

Al cierre de esta edición estaba previsto acabar la noche con el Ball de Gala en el Museu Faller, un acto que, como ya publicó este periódico, sí que tuvo aforo limitado, mascarilla obligatoria, y separación entre zonas de cena y baile.

El pregón recuerda la importancia de plantar un buen monumento

José Vicens leyó el texto escrito por el expresidente de la FdF Jesús García

Antes de la Crida el Torreó del Pi fue escenario, como en años anteriores, del Pregó Faller. El acto estuvo protagonizado por José Vicens, locutor de radio y televisión, conocido en la ciudad por su trabajo en Los 40, la emisora de radiofórmula musical. El texto, redactado por Jesús Garcia, tuvo dos partes. En la primera se recordó cómo fue la fundación y los inicios de la Federació de Falles de Gandia, justo en un ejercicio en el que celebra su 75 aniversario. Vicens pregonó que fueron ocho las fallas que empezaron la andadura de la institución, a la que poco a poco se fueron sumando nuevas hasta llegara las actuales 23 comisiones.

En segundo término, el texto se refirió a las próximas fiestas. Lo hizo no sin antes realizar un alegato hacia la apuesta por el monumento por parte de las comisiones, y fue en una estrofa muy elocuente: «Suggerisc a totes les comissions que es dediquen més als monuments, que no planten al carrer un moniato ni restes de cavalcades supervivents. No està mal divertir-se, fer actes fallers i de tant en tant una cassalleta, mes recordeu que els nostres artistes han de menjar i no estar a dieta».

Para finalizar el pregonero pidió a todos los falleros y falleras vivir la fiesta con respeto tanto hacia el resto de los vecinos, al mobiliario urbano y también a las mascotas. Vicens, posteriormente, acompañó a las Falleras Mayores hasta la plaza Major, donde tuvo lugar el acto de la Crida que da inicio a las Fallas en Gandia.