La otra noche soñé que por fin se desestacionalizaba la playa y que llegaban las masas, ansiosas por pasar unos días en la localidad que organizaba el famoso festival, «Gandia Fest», certamen que paralizaba el mundo aún más que el maldito virus, que tanto daño ha hecho a la música y al talento. Probablemente porque esa noche había cenado demasiado jabalí soñé también que, por error, me habían nombrado jurado de la cosa junto al Arzobispo Cañizares, dos o tres falleras mayores, el ganador del Joanot Martorell de narrativa y Joaquín Prat padre, resucitado para la ocasión y también encantado, como todos, de vivir ese momento histórico.

De acuerdo con la extraña lógica de los sueños el presentador del Gandia Fest resultó ser Pascal Renolt, que apareció en el escenario entre brumas, en una cabina de teleférico de la que salió de un salto, vestido de Pegamoide y bailando a lo robot. Mientras el público aplaudía a rabiar, Joaquín Prat, sentado a mi lado, me dijo en voz baja que se lo estaba pasando de miedo. Cuando iba a decirle a Prat lo mucho que lo admiraba tomó la palabra Renolt, que exclamó entusiasmado: «¡Buena noche España! ¡Saludos al planeta! ¡El mundo entero nos mira!», lo que provocó otra oleada de ovaciones. Cuando Renolt pudo hacerse oír por encima del delirio del público se puso más serio y dijo: «Como alcalde de esta bella ciudad a la que tanto debo me siento orgulloso de presentar este bello festival de bellas canciones. Por desgracia solo una bella canción se alzará con la victoria, pero todos los participantes que participan en Gandia Fest saben que participar ya es una bella victoria». El público, entregado y desestacionalizado, volvió a aplaudir. Luego Renolt recuperó la palabra: «Y los finalistas del Gandia Fest son…». Aquí Renolt hizo una pausa de un par de segundos, como en las entregas de los Óscar, y gritó de carrerilla: «¡Rigoberto Prietini, Víctor Chanel y Varry Alandet!», dando paso a los cantantes, que no eran otros que Prieto, Soler y Alandete. Rigoberto iba con un traje color berenjena y arrastraba una cartera enorme, sostenible, de imitación piel, Chanel vestía chaleco y pantalón de pana e iba acompañado de una cabra para demostrar su solidaridad con el gremio ganadero, y Varry, que había optado por una indumentaria contestataria, llevaba un jersey de cantautor de los que hacen bolas y una guitarra bajo el brazo.

Tapándome la boca, como los deportistas de élite en las retransmisiones en directo, le susurré a Joaquín Prat que aquello me parecía una farsa, que, aunque se presentaran con nombres distintos, siempre ganaban los mismos, pero para entonces quien estaba sentado a mi lado era el Arzobispo Cañizares, con capa pluvial y todo, que se limitó a sonreír gélidamente.

Renolt, que había vuelto a tomar la palabra y hablaba con los artistas, intentaba que sacaran lo mejor de sí mismos aplicando los métodos de la mayéutica socrática: «¿Qué esperáis de vuestra bella participación?» Muy serio, Rigoberto dijo que estaba muy contento y que esperaba ganar el Festival con el tema ¡Mamá, Gandia no para!, un canto a la sostenibilidad de la transversalidad, al posibilismo del eclecticismo, a la aclimatación de la gestión y a la resiliencia de la conveniencia y, por supuesto, al año jubilar. Cañizares me dio un inesperado codazo cómplice y me guiñó un ojo. Aunque yo pensaba que Rigoberto se enrollaba como las persianas le hice un OK con la mano al arzobispo porque a esas alturas del sueño todo me parecía muy raro y no quería líos.

Cuando le llegó el turno, Chanel dijo acariciando a la cabra que su canción Gañaremos, volveremos e viva España e Pontevedra, era una metáfora agropecuaria de la victoria y de la unidad de destino en lo universal y lo local que la buena música siempre produce. Cuando le preguntaron a Chanel por qué cantaba en gallego se encogió lentamente de hombros, entre las risas del público. Se veía a la legua que aquel hombre no podía ganar.

La canción de Varry, Assaig de càntic en el bar, era, según dijo el cantante, una reivindicación de la felicidad de los pueblos en la línea de clásicos como Palito Ortega, Albano y Peret, porque los clásicos son una referencia siempre presente, más allá de las modas, más allá de sus nombres, lo que provocó el asentimiento del ganador del Joanot Martorell de narrativa.

No sé quién ganó al final, porque de madrugada, cuando Renolt empezó a saludar a las falleras, que amenazaban con mostrar sus sentimientos, me despertaron los chillidos de las gaviotas y me libré de ver la actuación de los cantantes. Dice un sociólogo alemán que el mundo está sufriendo transformaciones brutales y que resulta incomprensible. Eso parece. Y de noche es peor.