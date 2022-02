La Safor, una comarca sensibilizada con el autismo

«Cada pequeño aprendizaje de Borja, cada logro, es una gran satisfacción para nosotros». Charo y Andrés coinciden en que su hijo, de 19 años, a pesar de su trastorno de espectro autista (TEA) diagnosticado a los 17 meses de nacer, es «la persona más transparente del mundo» y, aunque no sabe hablar, leer, ni escribir, y solamente se comunica por pictogramas, «identifica y sabe reconocer a quienes le tratan con cariño».

Por eso, los padres creen que es fundamental que el resto de la sociedad, en la medida de lo posible, se ponga en el lugar de los discapacitados intelectuales (no todos los autistas lo son), sin prejuidicios y con la humanidad que se merecen. «Ha habido casos en los que los niños le han sonreído a Borja, mientras que sus padres les apartaban de él o le miraban de reojo», denuncia Charo.

Quizá detrás de esas actitudes hostiles también esté el desconocimiento. Andrés todavía recuerda cómo, en pleno confinamiento hace dos años, alguien le hizo una foto mientras paseaba con su hijo por la calle, para denunciar este hecho en redes sociales, sin saber que los niños con TEA, por sus características, tenían permitido salir de casa acompañados de uno o más adultos. La etapa educativa de Borja, lógicamente, ha sido diferente a la de la mayoría de niños. Hasta los 3 años estuvo en el Centro de Atención Temprana (CDIAT) de Gandia, que financia la Mancomunitat de Municipis de la Safor. A partir de ahí, al no tener lenguaje verbal, pasó al Centro de Educación Especial Enric Valor, donde podrá estar hasta los 21 años, por su condición de gran dependiente. Los padres están satisfechos con la educación. «Allí a cada alumno le hacen un traje a medida», comenta Charo. Pero, en el caso de los niños con TEA todas las terapias posibles nunca son suficientes.

Por eso, cuando hace 15 años conocieron la Fundació Mira’m, centrada en el apoyo a niños autistas en la C. Valenciana, apostaron por ellos. Tres días por semana Borja acude al centro integral de recursos que esta fundación tiene en la playa de Gandia.

Es un centro único en sus características en la comarca, ya que ofrece una atención especializada a personas con TEA desde la infancia hasta la etapa adulta.

Da servicio a 75 usuarios, algunos llegados desde municipios de la Marina Alta o la Vall d’Albaida. Un 30% de los usuarios de este centro tiene un grado discapacidad parecido al de Borja. Por otra parte, un 46% de los usuarios son niños de hasta 6 años, un 31% hasta los 16 años, y el resto mayores de edad. En él trabajan diez profesionales de apoyo, como psicólogos, maestros, terapeutas ocupacionales o logopedas. Un 40% de los jóvenes tiene la plaza subvencionada por la Generalitat.

En este centro les ayudan a ser más autónomos en su vida personal. También impulsan su inserción laboral, aunque son conscientes de que pocos lo lograrán en la empresa privada, más allá de periodos de prácticas o de programas subvencionados.

El director del centro, Manuel Martín, anuncia que la Conselleria les ha autorizado un programa de formación profesional básica adaptada en reprografía: «Está previsto que empecemos a impartir el módulo en septiembre con los primeros alumnos».

En el ámbito deportivo, además de colaborar con el proyecto de atletismo adaptado del CA Safor Teika, desde Mira’m también participan en otro de vela inclusiva para adolescentes. El centro funciona además como una red de apoyo. Hacen terapias de grupo con padres y encuentros con abuelos. Y cuentan con peluqueros y dentistas colaboradores.

Por otra parte, en breve desarrollarán junto al centro de Salud Pública de Gandia un programa piloto de vigilancia para la detección temprana de TEA en niños de 4 a 48 meses, derivados por pediatras o por los propios familiares, llamado «BB Miradas».

A Charo y Andrés les preocupa quién cuidará de Borja cuando ellos no puedan. Borja tiene un hermano, Rubén, de 17 años, «pero no queremos trasladarle la responsabilidad de que lo cuide toda su vida», explica Charo. Ella tuvo que dejar de trabajar, y percibe una ayuda como cuidadora no profesional.

Probablemente Borja necesitará un cuidador toda su vida, como muchas personas con TEA, pero por el momento, la Fundació Mira’m les ha supuesto una gran ayuda. Además, en el futuro vivirá en una sociedad más comprensiva con este tipo de trastornos.