La UE Tavernes mantiene vivo el sueño de la Copa del Rey

La UE Tavernes se queda como único representante de la comarca en «La Nostra Copa» y, por tanto, mantiene vivo el sueño de poder disputar la Copa del Rey de la próxima temporada ante un club de 1ª división en caso de ser el campeón del torneo. El vencedor de «La Nostra Copa» se clasificará para disputar la eliminatoria previa que da acceso a la Copa de SM El Rey 2022-23 entre los 20 campeones territoriales de toda España. El cuadro «roget» ya es uno de los 16 mejores de esta competición y estará en el bombo del sorteo de los 1/8 de final.

El club de la Valldigna se planta en la próxima eliminatoria, tras tras ganar por 1-2 al CF Gandia en partido único de la eliminatoria de 1/16 de final disputado el domingo en el estadio Guillermo Olagüe.

El derbi no defraudó a nadie entre dos de los mejores conjuntos de la regional preferente, el líder y el tercer clasificado del grupo cuarto.

El CF Gandia se adelantó en el marcador en el minuto 8 merced a un penalti transformado por Mauro Melo, pero la UE Tavernes empató un minuto después por mediación de Seral. En el minuto 78 llegaría el 1-2 definitivo, obra de Carlos Ferrando.

Con este triunfo, los de Edu Revert siguen adelante en «La Nostra Copa» y se resarcen de la derrota que les infringió el CF Gandia en la liga el 20 de noviembre de 2021 en Tavernes (1-2).

Por su parte, el equipo blanquiazul de Adrià Ferrandis vuelve a conocer el amargo sabor de la derrota varios meses después, ya que no perdía ni en Liga ni en Copa desde el 23 de octubre del año pasado cuando cayó en l’Olleria. Los blanquiazules no caían como locales desde el 11 de septiembre cuando les ganó el CE Pedreguer.

En torno a «La Nostra Copa», destacar que los 16 equipos clasificados en esta esta ronda pasaran jugarán el 20 de marzo los octavos de final. En esta eliminatoria ya no se tendrá en cuenta el factor geográfico y la clasificación de la última temporada en el sorteo. Por tanto, el sorteo será libre y sin ningún tipo de condicionante.

Aparte de la UE Tavernes los clasificados son el Club Costa City de Elche, de 2ª regional, y el CD Llosa, de 1ª regional, UD Quart de Poblet, CD l’Alcora, CD Burriana, UD Vall d’Uxó, CF At. Moncadense, Vilamarxant CF, Unió Benetússer-Favara CF, Ontinyent 1931 CF, CFUD Calpe, Crevillente Deportivo y CD Almoradí. Quedan por disputar dos encuentros: CE Alberic vs SD Sueca y CD Utiel vs CD Buñol.