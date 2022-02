Gandia modifica el PGOU para habilitar jardines sobre edificios comerciales y de equipamientos

Seguramente antes del próximo verano los proyectos para construir edificios en Gandia destinados a usos terciarios, industriales o de equipamientos deberán rematarse con una terraza que contemple entre un 30 y un 40 por ciento de la superficie como jardín, además de espacios para el montaje de instalaciones solares generadores de electricidad limpia.

Lo de las placas fotovoltaicas no es ninguna novedad, pero la capital de la Safor sí está a punto de convertirse en la primera ciudad valenciana en tener pequeñas «zonas verdes», que obviamente no serán públicas, en las terrazas de grandes edificios que no se destinen a usos residenciales.

La norma, que será de obligado cumplimiento pero que no afectará a las construcciones actuales, se tramita como una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ya ha superado el proceso de participación pública y que en unas semanas será aprobado por el ayuntamiento.

Como en su día señaló el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Josep Alandete, la idea permite dar otro paso en la sostenibilidad y la calidad del paisaje urbano mediante la reducción de la demanda energética y la mejora de la imagen que, desde edificios altos, ofrece la trama construida de Gandia.

Muchos condicionantes técnicos

Según han señalado a este periódico expertos municipales, las ciudades de Barcelona y Vitoria ya se han adelantado en este proceso, con resultados muy satisfactorios, y también existen proyectos de espacios ajardinados, incluso de carácter público, sobre algunos complejos de grandes dimensiones situados en otras capitales, entre ellas Madrid.

Durante semanas los técnicos implicados han estado analizando documentos para redactar la norma y, en primer lugar, se llegó a la conclusión de que no podía contemplar edificios ya construidos. Entre otros muchos aspectos, hay que tener en cuenta la singularidad de esta norma y los muchos condicionantes que deberán reunir las estructuras que acojan las «zonas verdes», comenzando por un refuerzo de la estructura que soporte el peso de los materiales y del agua en caso de fuertes lluvias. También es fundamental contemplar un correcto drenaje que impida la excesiva acumulación de líquido en esos episodios de precipitación o las garantías para que las raíces no dañen elementos estructurales.

De la misma manera, el ayuntamiento desechó inmediatamente la inclusión en esta norma en fincas de viviendas porque son muchísimos los problemas, tanto de gestión como técnicos, que esos jardines en altura podrían conllevar para los propietarios de los inmuebles que, previo análisis, llegaran a ser aptos para ello.

En cambio, no solo se considera factible que estos pequeños oasis verdes urbanos comiencen a construirse sobre estructuras nuevas de edificios de uso terciario, sino que las primeras conversaciones con empresas afectadas están resultando positivas.

Fuentes consultadas por este periódico indican que, en estos momentos ya existen tres aspirantes a ser el primer jardín en terraza de la ciudad. Se trata de dos grandes supermercados, uno que se construiría en la urbanización Beniopa-Passeig y otro en el sector, todavía en fase de obras del Espacio de Ocio de la playa. El tercero afectaría a una residencia de personas mayores que también se plantea en el tramo final del paseo de les Germanies.

En todos los casos se trata de construcciones cuyos proyectos se están redactando, de manera que esta singular modificación del PGOU gandiense podría quedar a la vista dentro del presente año o máximo en 2023.