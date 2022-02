El petricor de la legislatura

No está bien el hablar de uno mismo, pero después de la legislatura que tuve y el que todavía hay gente que no se ha olvidado de mi, creo que lo puedo hacer, con humildad. Mi pecado, haberle dado a Diana Morant una carrera política con un coste político y personal que a la vista de los últimos acontecimientos los socialistas de bien pueden intuir.

Quienes me conocen saben que nunca haría ningún comentario que pudiera ofender a nadie y mucho menos en el tema personal. Por eso hablo del «petricor» de esta legislatura y no de otra cosa.

Alguien me ha jaqueado el Facebook con un comentario que quien me conoce, aunque sea poco, sabe que no es mío ni de lejos. Tres denuncias llevo ya, dos por hackeos informáticos y otra por difamación. No conseguirán clavarme la estaca en el corazón.

Hay un cartel en el muro de Shishu Bhavan, Casa infantil de Calcuta que dice: «hay personas irracionales, inconsecuentes y egoístas pero ámalas de todos modos. Si haces el bien, te acusarán de tener oscuros motivos personales, pero haz el bien de todos modos. Si tienes éxito y te ganas amigos falsos y enemigos verdaderos, lucha de todos modos. El bien que hagas hoy será olvidado mañana, pero haz el bien de todos modos. La sinceridad y la franqueza te hacen vulnerable, pero sé sincero y franco de todos modos. Lo que has tardado años en construir puede ser destruido en una noche, pero construye de todos modos. Alguien que necesita ayuda de verdad puede atacarte si le ayudas, pero ayúdale de todos modos. Da al mundo lo mejor que tienes, te golpearan a pesar de ello, pero da al mundo lo mejor que tienes de todos modos».

Esta lectura me hizo dar el paso y presentarme. La matemática electoral hizo el resto y aún hoy lo estoy sufriendo. La moderación que yo aporté hizo que la legislatura 2015-2019 fuera mucho más tranquila de lo que parecía. Justo lo contrario de la actual. La moderación dio 11 concejales a unos, y la crispación 9 a los otros.

Gregorio Peces Barba llamó al orden en una ocasión a Felipe González y a este le faltó el tiempo para pedir disculpas. Este talante yo lo echo en falta en la actual Gandi. Yo no tengo que pedir disculpas porque yo no he hecho nada. (Solo le di a Diana una carrera política y bien que lo estoy pagando). Pero lamento profundamente lo aparecido en las redes sociales sin mi consentimiento.

Como decía, la penitencia viene en el pecado. ¿A qué vienen esos hackeos para perjudicarme personalmente cuando va para tres años que no estoy en primera línea?

Mi más sincero respeto para el señor alcalde de Gandia. Deseo que quienes se dedican a la política tengan vocación de servicio y no de servirse, tristes ejemplos tenemos en Gandia.

Gracias a todos los que no dudaron de mí y de mi forma de actuar. Creo que lo que hicimos en su momento fue bueno para Gandia. Pero las circunstancias cambian cada cuatro años y esta legislatura ya huele a petricor, a tierra mojada.