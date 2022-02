Trenta anys de comerç associat a Oliva

La Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO) cumplix hui dijous, 10 de febrer, el seu 30 aniverssari. La presidenta de l’organització, Rosa Llopis, ha volgut destacar que cumplim 30 anys i això diu molt de la gran faena realitzada per tots els que formem ACCO perquè el xicotet comerç unit siga encara més fort davant la competència brutal que tenim. Gràcies als membres de la junta que amb tant d’esforç donen el seu temps lliure a l’associació pel bé comú, gràcies als comerciants per creure en aquesta unió i per descomptat, gràcies a la clientela que ens tria cada dia per a realitzar les seues compres».

També l’alcaldesa d’Oliva, Yolanda Balaguer, vol felicitar als membres de la Junta de l’Associació de Comerciants d’Oliva i sobretot a la seua presidenta Rosa Llopis, posant en valor la gran tasca que fan dia a dia i el gran esforç que han hagut de fer amb la situació pandèmica actual. «Gràcies a ACCO comptem amb una associació gran de comerciants i negocis locals que donen valor al nostre municipi, que va creixent i apostant per la qualitat i la proximitat», ha afegit Balaguer. Des d’ACCO s’ha volgut aprofitar el seu 30 aniversari i la celebració del Dia dels Enamorats del 14 de febrer per a llançar una nova campanya per a potenciar les vendes en el comerç local. La pròpia Llopis explica que «sortejem en el nostre Facebook un romàntic sopar en el Restaurant Coqueria M’encanta d’Oliva perquè cal estimar-se molt més i tots els dies i aquesta data és ideal per a reafirmar l’amor amb un bonic detall del comerç d’Oliva». A més, en la setmana de l’amor per excel·lència en els comerços associats a ACCO es podrà trobar idees molt originals per tal de regalar un detall a la persona que és tan especial de cada parella. La campanya estarà activa fins al 14, el sorteig es realitzarà el mateix dia i l’associació comunicarà al guanyador o guanyadora en les seues xarxes socials.