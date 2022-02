No cabe duda que la campaña "Somos mayores, no idiotas", impulsada por el médico valenciano Carlos San Juan para reclamar a las entidades bancarias que mejore la atención a las personas de la tercera edad está removiendo conciencias. Por eso, mientras las empresas bancarias estudian si toman o no medidas para "humanizar" los trámites para aquellas personas que no se manejan tan bien con las nuevas tecnologías, el Ayuntamiento de Gandia ha querido dar un primer paso.

A partir del próximo lunes, 14 de febrero, la oficina de información municipal tanto de la propia ciudad como del Grau ofrecerá un horario de atención preferente a personas mayores. Será en horario de 12 a 14 horas sin cita previa. Las personas que acudan a realizar sus gestiones serán atendidas por orden de llegada a la cola preferente que se habilitará. Los trámites que se podrán realizar son los más demandados como son la solicitud de fe de vida extranjera, obtención de la tarjeta del Mayor de la Generalitat y la tramitación de solicitudes de viajes del Imserso. Ha sido el alcalde, José Manuel Prieto, quien ha realizado este anuncio en su visita al Centre Social de Corella, donde ha remarcado que el gobierno municipal es sensible a las demandas de la gente mayor. "No puede que cada día tengamos los ciudadanos de Gandia en la puerta de los bancos para hacer trámites o mirar qué tienen en la cartilla" y añadía que "no todos somos iguales. En el Ayuntamiento de Gandia somos conscientes de que hay muchas personas que tienen problemas con los trámites telemáticos y nuestra intención es ayudarles. La próxima semana presentaremos una solución municipal para este problema". Este paso abre la vía para que otros organismos también tomen medidas para facilitar los trámites a las personas mayores, evitando las colas y las confusiones que se pueden generar con la solicitud de la cita previa o la dificultad para realizar gestiones telemáticas.