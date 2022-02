La policía de Gandia impone casi un centenar de multas a patinetes y bicicletas en apenas quince días

La Policía Local de Gandia se ha puesto muy seria en el control de la circulación de patinetes y otro tipo de vehículos de movilidad personal por las calles de la ciudad. Las constantes quejas vecinas por los reiterados incumplimientos que muchos usuarios y muchas usuarias hacen de la ordenanza municipal que regula la circulación por el casco urbano de este tipo de elementos llevaron al departamento de Movilidad a poner en marcha una campaña durante el mes de enero que ha servido para palpar la situación real sobre qué uso hacen de la ciudad las personas que utilizan este tipo de vehículos.

La primera parte del programa consistió en informar sobre las normas y avisar, a aquellas personas a las que se paraba, de los incumplimientos en los que estaban incurriendo. Esa fase duró una semana, a partir de la cual empezaron las multas. Al final del programa, según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, los agentes, a través de diferentes controles llevados a cabo por toda la ciudad, han impuesto un total de 90 sanciones. De estas, nada menos que 82 fueron a usuarios y usuarias de patinetes, mientras que 9 afectaron a conductores de bicicletas. De entrada, esta enorme diferencia ya muestra cómo, pese a que hace ya algunos años que circulan por las calles de la ciudad, los patinetes aún están lejos de asimilar las normativas, a diferencia de las bicicletas, que, al ser de uso mucho más común, tienen mucho más claro por dónde se puede circular y por dónde no, al margen, como es lógico, de aquellos que siempre hacen lo que no deben.

Así, del total de patinetes sancionados, nueve de ellos han sido, además, retirados al depósito, ya que portaban algún elemento que no cumplía con las características que deben tener este tipo de vehículos. El mayor número de denuncias a patinetes eléctrico han sido, eminentemente, por circular por espacios por los que no están autorizados a hacerlos. Cabe recordar que la ordenanza solo permite a los patinetes circular por zonas peatonales si van a la velocidad de los transeúntes y siempre que no estén muy concurridas. El otro motivo mayoritario de sanción fue por circular dos personas en el patinete, algo que está completamente prohibido.

Por lo que respecta a las bicicletas, los agentes retiraron dos de ellas por "no cumplir las características de este tipo de vehículos". A uno de los vehículos le habían instalado un motor, pese a que no era uno de los nuevos modelos que sí lo llevan, según la información a la que ha tenido acceso este periódico.

Cabe recordar que el objetivo de esta campaña era poner orden a la circulación de patinetes eléctricos y bicicletas en la ciudad, toda vez que, últimamente, se estaban detectando incumplimientos flagrantes de la normativa de forma continua, que se traducía en exceso de velocidad, circulación por medio del paseo de les Germanies y la calle Major a mayor velocidad de lo permitido.

Como publicó Levante-EMV a principios del pasado mes de enero, durante el año pasado se registraron 62 accidentes de patinetes. La cifra de multas durante el primer mes del año casi iguala a todas las que se impusieron a lo largo del 2021, que sumaron un total de 117. Fue tras conocer ese dato que el departamento de Movilidad puso en marcha la campaña. Que haya finalizado, por cierto, no significa que ya no vaya a haber multas, puesto que el compromiso es llevar a cabo un mayor control en la circulación de este tipo de vehículos en la ciudad de Gandia.