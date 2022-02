Comencen les conferències sobre història medieval a la Valldigna

La programació cultural que la Generalitat Valenciana i la Mancomunitat de la Valldigna han preparat enguany per al Reial Monestir de Santa Maria de Valldigna inclou un cicle de conferències organitzat pel Grup Harca sobre la història medieval. Històries i noves dades sobre la poesia, la cartografia, el poder de les reines, l’alimentació, les armades o la mateixa vida a la Valldigna ressonaran els dissabtes de vesprada per les parets del monestir en huit xarrades de professors i investigadors de reconegut prestigi nacional i internacional entre febrer i novembre de 2022.

El cicle l’obri demà dissabte dia 12 el catedràtic emèrit del King’s College, Robert Archer, qui aportarà noves reflexions sobre la relació entre Ausias March, la poesia i la seua vida a la mar.

Per a totes les conferències l’entrada serà lliure, amb reserva prèvia per telèfon o per Whatsapp al número 659 388 078.