L’ocàs dels centres històrics

L a crisi dels centres històrics o fundacionals de les ciutats antigues o medievals és ja un fet evident. La multiplicitat de funcions de les ciutats actuals ha produït l’afluixament dels lligams comunitaris. Formades per individus que demanen servicis, sense necessitat de cap implicació pública, han produït, entre dos extrems, ciutadans marcadament individualistes, preocupats pel moment present, sense referència al passat, o també els fonamentalistes obsessionats per retornar a un origen ideal, és a dir, a la mitificació del passat. En l’actualitat els centres històrics, on van nàixer les ciutats, han perdut població i adquirit unes funcions, com el turisme i l’oci nocturn, ben lluny d’aquella memòria constitutiva que va fonamentar el relat fundacional, revestit de tradició i història, de tal manera que, perdut el seu sentit i simbolisme, poden ser considerats com una aclaridora paràbola de l’estat de la nostra cultura actual.

Els centres històrics es van constituir freqüentment com els espais fundacionals de les viles o ciutats. En un terreny es marcava un centre, el «mundus», com una primera pedra, que assenyalara la referència fonamental per a ordenar l’espai, el món, a partir d’ell. Aquella força simbòlica primigènia significava que el centre era la representació de tota la ciutat, de tal manera que era el lloc on es podia reconèixer el conjunt ciutadà en les festes, les manifestacions d’alegria i dol o reivindicació, entre altres moltes expressions públiques. Si, a més, l’espai urbà era emmurallat, la delimitació servia per a reforçar la consciència de pertinença i la identitat de poble respecte del món exterior.

En la nostra ciutat, el centre històric no va nàixer seguint cap ritual. Els conqueridors del segle XIII sí que van sentir la necessitat d’establir una entitat poblacional estable en una comarca habitada per musulmans. Va nàixer així una vila a la vora del riu, en la proximitat d’un camí, que ben prompte tindria un mercat i una església. Va ser la consagració d’una església, dedicada a l’Assumpció de la Verge Maria, la que marcaria definitivament el caràcter fundacional d’una comunitat inscrita en la Cristiandat, com esmentava un document del rei Jaume I en 1253. Mentre les mesquites, mitjançant el «mihrab», marcaven la direcció a La Meca, l’església tenia l’orientació est-oest, segons el salm 113: «Des de l’eixida fins a la posta del sol lloeu el nom del Senyor». Esta precisió temporal tenia també un sentit espacial, és a dir, el corresponent als quatre punts cardinals. L’orientació no és una anècdota curiosa, sinó l’expressió de la vinculació a la Cristiandat per la religió, la cultura, la visió de l’home i del món, és a dir, amb Jerusalem, Atenes i Roma.

Separada una part del territori per a ser declarat lloc sagrat, es constituïa en referent per a la resta de l’espai civil, que així participava del caràcter cristià de l’església, a diferència de la cultura actual que actua per compartiments i separacions. L’església, lloc de reunió per al culte diví i la pregària, tenia i té el seu centre en l’altar o taula de l’eucaristia, que conté relíquies de màrtirs i sants. Consagrada amb un significatiu ritual, era la pedra fonamental de la comunitat, la qual, en la proximitat física de l’edifici municipal, el mercat i, més avant, el palau dels senyors, reunits en la plaça o àgora, eren l’expressió pública de la vila o ciutat.

El col·lapse de la tradició ve exemplificat d’alguna manera en l’ocàs dels centres històrics o fundacionals. Així, en les societats premodernes, la tradició contribuïa a donar força a la memòria col·lectiva, com un antídot contra la inestabilitat i precarietat de la condició humana, mentre en les societats modernes hi ha una desvinculació del passat i del seu valor normatiu perquè s’hi viu acceleradament i el present és el que reclama la més gran de les atencions. La ciutat, que feia possible la identificació amb l’espai i amb el temps, s’ha anat esvaint. S’hi podia sentir-se identificat amb els olors, els colors, amb la pell dels carrers i fer créixer la memòria de les experiències, tan complexes, d’amor i odi, d’alegria i tristesa, d’èxit i fracàs, entre moltes més. Ara, per l’atròfia de la memòria, en una cultura amb pocs elements comunitaris, van esborrant-se els llocs i els moments de l’encontre, de la possibilitat de construir un imaginari col·lectiu que ajude a potenciar els lligams socials.

També, val a dir, que l’experiència de viure al dia està obrint el desig de trobar un centre, una forma d’ordenar el món des d’aquelles referències bàsiques que donen sentit perquè estan inscrites en un tot. En este sentit, el descobriment del paper central de la persona humana és fonamental perquè anima a absorbir tot allò que, des del passat, és constitutiu de la nostra existència, que passa sempre per la preocupació per l’altre, ara i ací, també com a projecte de futur.