L’oliver Antoni Ribera rep el reconeixement de «Mestre Fotògraf» d’Espanya

El fotògraf d’Oliva, Antoni Ribera Oltra, ha rebut el reconeixement de «Mestre Fotògraf» per part de la Federació Espanyola de Professionals de la Fotografia i la Imatge a la Gala Fepfi 2022, sent el primer saforenc que rep aquest important distintiu pel seu treball professional. Actualment dirigix els estudis de Luminiq i Blanc a la localitat de la Safor i agraix, sobretot als seus clients, la confiança dipositada en els seus treballs.

Ribera va rebre el reconeixement juntament amb els altres huit premiats de tot Espanya en dos anys, després de paralitzar-se les gales de lliurament de premis per la pandèmia. Els reconeixements van ser atorgats a la Gala FEPFI 2022 que va tindre lloc al Teatro Victoria de Talavera de la Reina. Antoni Ribera va pujar a l’escenari molt emocionat acompanyat de les seues dues filles.

Ribera ja va rebre prèviament el 2016 el títol de «Fotògraf Distingit» per la FEPFI per la seua «creativitat i excel·lent qualitat tècnica, així com per la seua contribució a millorar i dignificar la professió de fotògraf». Algunes de les seues fotografies són a la Col·lecció d’Honor de la FEPFI, entre ells una fotografia d’ocells a la platja d’Oliva o la del retrat del seu avi, Felipe Oltra, exalcalde d’Oliva.

A més, en dues edicions, els anys 2013 i 2016, va ser seleccionat pels seus companys de professió per representar Espanya a la Copa del Món de Fotografia, la World Photographic Cup, a la primera edició a la categoria de retrat, i a la segona de paisatge amb una instantània presa a les Rotes de Dénia.

Ribera va rebre a Valladolid el 2014 el premi a la qualitat fotogràfica atorgat per la FEPFI per les seues obres en col·lecció d’honor, en reconeixement a la capacitat demostrada per mitjà de les seves obres i la seva contribució a la dignificació i la millora contínua del sector.