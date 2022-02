Nosaltres sí creguem

Al mes de desembre passat els síndics de Compromís, Unides Podem i el PSPV-PSOE a les Corts Valencianes van signar una proposta d’acord per tal d’iniciar una comissió d’estudi, que ja està treballant, amb l’objectiu de portar una proposta al mes de març sobre la implantació de la taxa turística, que contempla un ampli debat amb el sector i amb la ciutadania en general.

Per això, des de Compromís Més Gandia unida a l’Ajuntament ens sobta moltíssim, perquè ja són diverses vegades les que hem escoltat els companys del Patit Socialista assegurar en els mitjans de comunicació que el govern local, el Govern del Serpis, està en contra de l’aplicació d’aquesta taxa. Sobretot, per dos motius: En primer lloc, perquè l’executiu local està format pels socialistes i per Compromís Més Gandia Unida. Evidentment, no ens molesta que diguen, com a partit local de Gandia, que estan en contra de la taxa, però sí que ho facen en nom del govern, del qual també en formem part nosaltres. I, per tant, no es pot parlar com a executiu d’una cosa que no està consensuada.

En segon lloc, pensem que el Partit Socialista té un problema intern i haurien de dirigir-se realment al seu Síndic a les Corts o als companys del Consell, perquè no té sentit que a València impulsen els estudis sobre la implantació de la taxa turística i després isquen els alcaldes desdient els seus dirigents, fins i tot el conseller Vicent Soler (del Partit Socialista) ha demanat que no es criminalitze la taxa, que s’estudie primer. Crec que estan traslladant un problema de comunicació interna a un problema de la ciutat.

Són algunes les veus que diuen que no és el moment d’una taxa d’este tipus ara mateix, que la gent deixaria de vindre per no haver de pagar 0,50 cèntims. Cap persona decidirà la seua destinació per 2 o 3 euros de diferència, l’escollirà per l’oferta turística, la qualitat de la seua gastronomia o el relat que puga oferir al visitant i el poble valencià és un poble acollidor i preparat per a oferir el millor turisme i l’oferta de Gandia té la qualitat suficient per no haver de plantejar-se vindre o no per 2 euros. O és que no creguem en el potencial de Gandia i la nostra marca? Nosaltres sí creguem.

Des de Compromís Més Gandia Unida anem a deixar passar aquests mesos d’estudi i, una vegada es tinga la proposta, ja opinarem i prendrem un posicionament al respecte de l’eco-taxa. En tot cas, sempre ha estat positiu; considerem necessari un impost (tal i com ja es fa a Catalunya, a les Illes i a molts països de la Unió Europea), que el que fa no és més que co-responsabilitzar també el turista d’una part del cost de la despesa que genera la seua estada al nostre territori. Jo crec que la ciutadania ho entén perfectament, perquè al final el benefici anirà a la millora dels serveis bàsics, del patrimoni històric i natural, etc. Per tant, és molt interessant i en la línia de les directives europees (ara que ens ompli tant la boca de les bondats dels fons Next Generation, l’agenda 2030...) plantejar una taxa des d’aquesta perspectiva sostenible.