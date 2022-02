llegan los mayores

A ntes eran «los viejos», y esa expresión enunciaba, simplemente, la última etapa de la vida. Ahora son «los mayores», porque, comparados con los viejos que conocimos en nuestra infancia, tienen bastante futuro: todavía pueden hacer planes, salen de viaje con frecuencia, disfrutan de sus aficiones, muchas de sus dolencias las alivia o remedia la ciencia, cada vez son más los que vuelven a casarse y, si son obispos españoles, los que cargan contra los gobiernos progresistas y la degeneración de las costumbres con envidiable ardor juvenil. Los mayores también pueden permitirse iniciar campañas reivindicativas, como la organizada en change.org por un médico valenciano de 78 años para que la banca muestre un trato más «humano» con ellos. Ya ha reunido 630.000 firmas, y la cifra sigue aumentando. Esa iniciativa, que ha desatado un repentino interés por los problemas bancarios de los mayores, es muy interesante. Si un libro señaló hace años la existencia de la «España vacía», que, como la carta robada del cuento de Poe, estaba a la vista, un señor casi octogenario se ha colado ahora con el eslogan «Soy mayor, no idiota» en las agendas políticas y en los medios de comunicación visibilizando el vacío creado por los bancos en torno a los mayores, recuperando para la sociedad, de paso, esa figura que también parecía olvidada: el espontáneo. Allá donde no llegan los gobiernos, ni los altos funcionarios del estado, ni los encarnizados debates públicos, ni los gurús presidenciales, ni los medios de comunicación, ni los sindicatos, ni llega nadie, llega el espontáneo, el hombre de la calle, poniéndolo todo patas arriba con cuatro palabras. «Soy mayor, no idiota». No está mal.

¿Por qué ha tenido tanto éxito la campaña del médico valenciano? En primer lugar, porque responde a un clamoroso problema escamoteado a la opinión pública por la proverbial complicidad entre los gobiernos de turno y el lobby financiero. En segundo lugar, porque, por una vez, la denuncia sobre las malas prácticas de la banca no está modulada por los discursos oficiales o por los medios de comunicación controlados por el mundo del dinero, sino que surge de un ciudadano que representa a un segmento de población especialmente golpeado por la pandemia. Un hombre que ni siquiera se muestra agresivo o contundente con los causantes de sus problemas, sino que apela pacíficamente a algo tan improbable como su «humanidad», dejando claro, indirectamente, que no han demostrado ninguna. Por último, pero no menos importante, porque el formato empleado ha sido el de un mensaje que funciona como detonante de los miles de «historias» personales –y no solo, claro está, las de la gente mayor- de quienes han sufrido las arbitrariedades derivadas de los privilegios de la banca. Si lo anterior es cierto, la campaña «Soy mayor, no tonto» habría sacado a flote todo aquello de lo que no se habla nunca: el funcionamiento real del poder, la deficiente comunicación con los ciudadanos, la justicia. La necesidad de dar satisfacción a las reivindicaciones de «los mayores» llevaron a la ministra Nadia Calviño a garantizar personalmente al autor de la campaña un plan de actuación que estará listo, según dijo, a fin de mes porque los mayores merecen respeto y afecto. Esa súbita y sorprendente toma de conciencia sobre las personas de más edad y sus angustias bancarias ha tenido su reflejo local, oportunamente reorientada. El alcalde de Gandia anunciaba el viernes que los mayores recibirán un trato de «atención preferente» cuando realicen trámites en el ayuntamiento. Son medidas sin duda positivas, aunque no muy congruentes, porque ni los mayores han llegado inesperadamente de Marte ni sus problemas con los bancos les afectan solo a ellos. En la memoria de todos están las colas formadas frente a las sucursales durante los dos años de crisis sanitaria, especialmente en el último, cuando se cerraron 3.000 oficinas en España sin que nadie –tampoco la ministra- impidiese esa sangría o la fiscalizase de acuerdo con los principios de afecto y respeto debidos a los mayores. Enfocar como una cuestión de sensibilidad generacional lo que no es más que un caso de pésimo servicio al público puede hacer creer que resolviendo parte del problema se soluciona por completo, cierre en falso que nos llevaría a repetir muy pronto el eslogan del promotor de la campaña. Con respecto a las medidas de trato preferente a la gente mayor adelantadas el viernes por el alcalde al calor de la palpitante actualidad, bienvenidas sean, aunque no pueden hacer olvidar situaciones que no redundan precisamente en la imagen de eficacia y buen servicio que la ciudad debe ofrecer a sus ciudadanos y visitantes, entre los cuales los mayores no escasean, sobre todo en temporada alta: en la playa de Gandia no hay oficinas bancarias ni cajeros. Alguien, desde el gobierno, debería resolver ese problema, al parecer inexistente para el sostenible concejal de Turismo, antes de que el tiempo nos alcance y, más que mayores, nos volvamos definitivamente viejos.