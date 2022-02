«Vamos a reforzar la policía de barrio porque es lo que más piden los vecinos de Gandia»

Ordenados en carpetas, sobre sel escritorio de su despacho en la Central de Policía, aguardan decenas de documentos. Se pone al día a toda velocidad, aunque, en una conversación previa a la entrevista deja claro que, en apenas dos semanas, ya le ha tomado el pulso a la ciudad y se adapta muy rápidamente a la idiosincrasia de Gandia. Llega con las ideas muy claras sobre su trabajo al frente de la Policía Local y un proyecto casi definido al que solo le faltan las últimas pinceladas: comprobar cómo es, a nivel de seguridad, un verano en Gandia. Tiene 43 años y lleva dirigiendo el cuerpo policial desde los 27. Quince años le dan la serenidad para afrontar el mayúsculo reto de dirigir la policía de una ciudad de 70.000 habitantes

En su toma de posesión del pasado jueves, el alcalde, José Manuel Prieto, le puso el nivel de exigencia muy alto al decir que hay que mantener la excelencia. ¿Cómo se consigue ese objetivo?

Lo primero a tener claro es el rumbo que queremos tomar. Eso va a quedar definido en los conceptos de proximidad y de prevención A partir de ahí es estar siempre pendiente de las necesidades de nuestra ciudad, no olvidar que, como servicio público, nuestros principales destinatarios son los ciudadanos y las ciudadanas. Hay cuestiones muy concretas como el civismo, la limpieza o atención de otros servicios públicos y la Policía Local debe estar siempre ahí. Y cuando llega el verano, estar pendiente de todo el motor turístico enorme que tiene esta ciudad.

¿Qué medios necesita para poder cumplir ese reto?

Primero, contar con los recursos humanos necesarios. Eso implica acabar el proceso selectivo de agentes, que permitirá incorporar a 47 personas en breve. Además, tener una correa de mando adecuada. Faltan muchos mandos, algo que viene motivado por las jubilaciones, de manera que también hace falta que todas las instrucciones y direcciones que se van dando desde jefatura, concejalía y alcaldía se puedan hacer cumplir.

Se habló mucho también en su toma de posesión de implantar las tecnologías en el día a día de la Policía Local.

Es la otra pata de la mesa. Una vez tienes a la gente, hay muchísima tecnología y medios que hacen que una organización, con un número determinado de personas, pueda abarcar mucho más de lo que se podía hacer antes. No hablo solo de sistemas informáticos, sino de unidades de dron, cámaras de tráfico y otros elementos que permite que no tengas que tener agentes en todos los puntos de la ciudad, sino que un agente puede estar viendo un territorio enorme, detectar pequeños incendios, prevenir vandalismo, etc. Hay que aprovechar esa tecnología.

Hace muy poco que ha asumido el cargo en Gandia pero da la sensación de que tiene muy claro el rumbo.

Sí porque, ahora estoy en un momento de aprendizaje y absorber todas las cuestiones de la ciudad muy concretas pero es cierto que en las ciudades se repiten problemáticas parecidas. Hay tres o cuatro cuestiones que miras en Madrid, Barcelona, Valencia o incluso en pueblos pequeños que también se repiten. Por eso, muchas cosas me resultan ya familiares, así que se trata de adaptarse al territorio y a la idiosincrasia de la ciudad pero al final las problemáticas de civismo, de convivencia y de movilidad son bastante parecidos en todos los lugares.

Habló también de la creación de una unidad de Gestión de la diversidad para tratar los delitos de odio. ¿La especialización es el camino en la Policía Local de Gandia?

La Policía Local tiene siempre un alcance general y generalista, es el médico de familia, el profesional que te atiende y es capaz de dar una primera respuesta a cuestiones muy variadas: ciclomotores que pasan por una calle con escape libre, perros peligrosos o problemas en un parque donde no pueden jugar los niños porque hay mayores con balones. Son respuestas a cuestiones muy diferentes. Pero la Policía Local debe adaptarse a las cuestiones más prioritarias que tiene la sociedad y eso va provocando que generemos determinadas especializaciones. La primera y fundamental es en tráfico y movilidad. Es un tema que ha evolucionado muchísimo. Estamos manteniendo una base de dar entradas y salidas en los colegios pero, al mismo tiempo, trabajamos en el control de permisos de conducir falsos de cualquier lugar del mundo, especialización en tema de vehículos de movilidad personal, consumo de drogas, violencia de género, porque, lamentablemente nuestra sociedad tiene un problema grave de desigualdad profunda. La Policía Local no puede ser ajena a esos temas. Que nosotros trabajemos con carácter general no significa que no podamos trabajar diferentes cuestiones. ¿La especialización es la respuesta? No siempre, hay que tener claro en qué casos determinados porque, igual dentro de quince años no hace falta alguna de las unidades que tenemos ahora y tengamos que crear otra. Debemos ser flexibles. La base debe ser general conciertas especializaciones que la ciudadanía reclama.

¿Cuál cree que es el punto que hace falta reforzar a nivel de Policía Local en Gandia?

La unidad de proximidad, los policías de barrio, que es lo que más pide la gente. Así me lo transmitieron desde el minuto uno tanto el alcalde como el concejal de Seguridad, Nacho Arnau, y esa es mi intención. En cuanto se incorporen nuevos agentes mi primer trabajo será incrementar la policía de barrio y el siguiente paso será dotarla de contenido. No se trata del simple hecho de estar, sino gestionar qué se hace y cómo se hace. Voy a trabajar para que tengan una planificación y una programación de trabajo que sea lo que la gente quiera.

Gandia tiene un problema evidente con los patinetes eléctricos. ¿Va ha haber una labor específica en esta cuestión?

Sí, de hecho ya hubo una campaña concreta donde se pusieron muchas sanciones, pero lo que ocurre es que nos estamos enfrentando a un fenómeno que va cambiando. Salen nuevos modelos, vienen tecnologías muy nuevas y la normativa va siempre un paso por detrás. Pero, al menos, sí que se está modificando. Cabe recordar que hace cuatro o cinco años era un terreno sin norma ni criterio y ahora eso no ocurre. Gracias a la ordenanza de tránsito y movilidad de Gandia y las modificaciones que se han hecho a nivel estatal hemos conseguido poner un poco de orden a esta situación porque era un fenómeno que nos había desbordado. Lo que estamos haciendo es poner en contexto este fenómeno, poco a poco. Eso costará pero cada vez veo más ordenada la circulación de patinetes. Es un vehículo que da mucha libertad por la ciudad y la gente, poco a poco, se da cuenta de que debe respetar las normas, no hablar por el teléfono móvil, no usar auriculares, etc.

Tiene la sensación de que la multa es la única salida?

No, es la parte más contundente de nuestra acción pero estoy convencido de que todas las campañas de divulgación que se están llevando a cabo dará sus frutos. Lo que pasa es que estamos demasiado acostumbrados al golpe-efecto, al corto plazo. Y debemos darnos cuenta de que determinadas estrategias surten efecto al cabo de un tiempo y esa perspectiva la debemos ganar. Al que han sancionado lo más probable no lo vuelve a hacerlo pero esa no es la cuestión, la cuestión es que los usuarios, al leer las normas, las cumplen y, seguramente serán muchos los que, a partir del momento en que conoce la norma empieza a hacerlo.

El tema del tráfico en general. En Gandia se ha intentado la peatonalización de ciertas zonas. ¿Ya ha trabajado ese tema?

No, aún no, porque ese es un tema que tiene que ver en el futuro de la ciudad, está relacionado en el modelo hacia el que quiere caminar la ciudad de Gandia. Es evidente que con todas las cuestiones de contaminación, sostenibilidad, los ODS que están ahora desde la UE que insistiendo mucho y a nivel de España la Agenda 2030 hay muchas cosas que tienen que ver con peatonalizar pero pienso que sería hablar solo de una pieza del puzzle. El asunto es mucho más amplio, tiene que ver con la renovación del parque de vehículos privados, usos alternativos de otros vehículos, compartir coche, tener itinerarios para utilizar esos vehículos alternativos, etc. Son muchas cuestiones que al final están todas relacionadas y, si solo aprietas una parte, te estás olvidando del resto de componentes.

Gandia tiene un problema histórico con el ocio nocturno en la playa ¿Qué proyecto tiene para atajar esa cuestión?

Quiero vivir en primera persona el próximo verano desde el punto de vista de Policía Local. Una vez finalice ese periodo y haya comprobado cómo ha ido, que todos esperamos que sea lo más normal posible, quiero diagnosticar y saber en qué punto estamos y, a continuación, a final de año lanzaré el Plan Estratégico de la Policía Local donde se recogerá una estrategia respecto al ocio nocturno. Tengo algunas ideas pero quiero ratificar y confirmar primero con lo que vea el próximo verano. No puedo avanzar nada pero, evidentemente, va a haber una respuesta.

¿En qué va a notar el ciudadano de Gandia la llegada de un comisario principal al cuerpo de la Policía Local?

Probablemente no sea yo quien tenga que responder esa pregunta. Yo soy un técnico que viene a dirigir la Policía Local, un servicio que tiene mucha interacción con la ciudadanía y yo ahora necesito un tiempo para que toda la gente de la organización entienda mi filosofía organizativa y de trabajo y eso acabe llegando a la ciudadanía. En el plazo más inmediato, lo notarán si me conocen personalmente pero, si no, yo lo que pido es un plazo breve para conseguir transmitir esas ideas que yo ya he estado explicando para que lleguen de verdad a la gente. A medio y largo plazo me gustaría que notaran ese trato que ya tiene la Policía Local de Gandia pero que se notara un poco más esas herramientas de mediación, de trato de proximidad, resolución de las quejas, coordinación de servicios básicos, que se vea esa respuesta por parte nuestra, es lo único que me gustaría que la ciudadanía viera.