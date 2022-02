En Benifairó de la Valldigna s’ha aprofitat el cap de setmana per a conmemorar la celebració del Dia de l’Arbre. Majors i menuts han participat en una jornada que ha servit per a Introduir als boscos pròxims espècies com l’arborcer, el llidoner o l’auró. L’objectiu és apostar per uns boscos més diversos i més resilients. El participants en la jornada medi ambiental s’han fet una fotografia abans d’entrar en feina.