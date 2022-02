OlIva Dia de la Ràdio als col·legis el Rebollet i Santa Anna

Centenars de persones han pogut gaudir durant el cap de setmana de la IX la Fira dels Minerals que, amb caràcter internacional, s’ha desenvolupat al Centre Polivalent d’Oliva organitzades conjuntament per la Regidoria de Cultura, Música i Biblioteques de l’Ajuntament d’Oliva amb la col·laboració de la Societat Valenciana de Mineralogia.

El col·legi El Rebollet i el CEIP Santa Anna, d’Oliva han preparat un homenatge molt especial a les seues aules per a celebrar el Dia de la Ràdio, que va tindre lloc diumenge 13 de febrer. El Col·legi El Rebollet Coop. Valenciana ha elaborat un collage, amb fotos del taller de ràdio que actualment s’està impartint a tots els centres educatius d’Oliva, de la mà de Toni Arribas, gerent de l’empresa Comunica Más Agencia, i amb la col·laboració de periodistes de tota la Safor. Per la seua banda, el CEIP Santa Anna, ha creat un nou «Podcast» en el qual parla sobre la jornada de la PAU, tan important per al seu alumnat, ja que fa més d’ un any que estan fent «la seua ràdio».