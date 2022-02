San Francisco y el sexo

El jesuita Dioniso Vázquez escribió hacia 1586 la primera biografía de san Francisco de Borja y en ella incluyó la siguiente confidencia: «díxome el canónigo Villalón, criado muy antiguo de su casa y sacerdote digno de fe, que no pudo el marqués [de Llombai] tanto encubrirse que no le viesse su camarero vestirse el cilicio debaxo de la camissa quando havía de ir a estas visitas y conversaçión de damas». El autor precisaba que su protagonista actuaba así, recién llegado a la corte con 18 años, «por huir todas las occasiones de offender a Dios, aun con la vista o con el pensamiento». Vaya por delante, para dejar las cosas en su sitio, que Llombai era aún baronía por aquella fecha, pues el marquesado lo creó el emperador el año siguiente, en 1529, como regalo de bodas para Borja por su matrimonio con Leonor de Castro. Dicho esto, la fuente de la noticia es tan indirecta que se nos antoja poco verosímil y más acorde, eso sí, con el propósito de construir una vida santa y, en consecuencia, ejemplar por definición.

Lo que no cuestionamos es que nuestro protagonista efectivamente llegara «al tálamo de la marquesa, con quien le casó el emperador, con aquella limpieza virginal de su carne con que nació». Y remachaba el P. Vázquez, no sabemos con qué pruebas: «a esta castidad añadió el padre Francisco la segunda, más rara y maravillosa, que a los veinte y nueve años de su edad -holgando dello la marquesa, su mujer- se apartó del thálamo conyugal y, como hermanos, se conservaron en perpetua castidad hasta que la muerte los separó».

Este comportamiento se consideraba encomiable en la época y hoy todavía se loa en determinados ambientes y organizaciones clericales, por más que se nos escapan las razones por las que la moral católica glosa la castidad como virtud entre los laicos y la impone obligatoriamente a los religiosos de ambos sexos. Sea como quiera, si de lo que se trataba en su día era de hacer de Borja una persona ejemplar para subirla a los altares, la abstinencia sexual era, si no imprescindible, sí argumento recurrente y muy recomendable, por más que, como bien reza el dicho popular, «dels pecats del piu, el Nostre Senyor se’n riu». Pero doctores tiene la Iglesia, nunca mejor dicho, aunque en este punto creo que se equivocan. Y a las pruebas me remito.

Los sucesivos hagiógrafos del IV duque de Gandia (Ribadeneira, Nieremberg, el cardenal austracista Cienfuegos, por citar solo a los más destacados) perseveraron en presentar a Borja hasta tal punto timorato en este asunto que, como escribía D. Vázquez, «quando hablava con alguna mujer -lo qual raras vezes, y ninguna sin necessidad, hazía- tenía enclavados los ojos en la tierra, sin jamás alçarlos a mirar el rostro». Oído todo lo cual, me permito sugerir que se supere la tentación de analizar psicológicamente esta actitud de exagerada timidez, con algo más que visos de represión sexual, porque no estamos ante la descripción clínica de un paciente, ni siquiera ante el retrato de una persona y sus obsesiones, sino ante la recreación intencionada de una conducta para ser presentada como modelo de comportamiento de acuerdo con los patrones y los complejos de una época, no de un individuo concreto.

Borja -lo diremos una vez más- nunca fue fraile ni tuvo vocación de monje; él no aspiraba al aislamiento del ermitaño ni a la vida en el claustro, sino a la acción. El cortesano y diplomático que fue durante la mitad de su vida adulta, a la hora del cambio radical optó por la acción en la entonces desconocida Compañía de Jesús, pese a la incomprensión de su buen amigo el emperador Carlos I.

No presumiremos de conocer el pensamiento íntimo de Borja, pero sí nos sorprende mucho tanta timidez en aquel hombre público, que desde muy pequeño se acostumbró a las relaciones sociales al más alto nivel. La amistad labrada en Tordesillas con la infanta Catalina de Austria, siendo niños ambos, perduró hasta que ella se convirtió en reina de Portugal (acabaría siendo reina-abuela), sobreviviendo a los diversos momentos de alta tensión entre las dos monarquías ibéricas, que culminaron con la anexión del reino vecino por Felipe II en 1581.

Esa amistosa relación la revivió Borja con la princesa Juana, sobrina y nuera de Catalina, que fundó las Descalzas Reales madrileñas a instancia de nuestro paisano y ella misma quiso hacerse jesuita, llegando a firmar como tal con el pseudónimo de «hermano Mateo» (Borja era «Rafael» en la Compañía). «Naturalmente» o, mejor dicho, como era de esperar, no faltaron las voces que dejaron deslizar algo más que mera amistad en la relación de Borja con la princesa Juana y, sobre todo, entre nuestro paisano y la mismísima emperatriz Isabel, la bellísima esposa de su buen amigo Carlos I, que los autores románticos, como el Duque de Rivas en El solemne desengaño, no tuvieron inconveniente en desvirtuar a conciencia, inventándose unos inexistentes amoríos con el único fin de ganar fama y dinero.

Una vez más topamos con que la memoria de los Borja, incluyendo al santo de la familia, queda a expensas de los intereses de quienes nos quieren convencer exagerando sus bondades y de quienes nos quieren conmover inventándose maldades. Estaría bien que nos decantáramos, de una vez, por intentar comprender a nuestros paisanos más universales. Ni más ni menos que eso. Y facilitaría mucho la tarea, por cierto, la retirada de los francotiradores y oportunistas que aparecen cada vez que se celebra un aniversario borjano.