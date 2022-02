Rock de guitarra i poesia de carrer al Teatre Serrano

L’espectacle anomenat «Vers & Roll» és una de las novetats en la programació artística del primer trimestre de l’any al Teatre Serrano de Gandia. Els protagonistes són un guitarrista experimentat, Iván Lane, i un narrador, Lucas Caraba, que faran un doblet que transita entre les guitarres més clàssiques del rock and roll i les paraules de la poesia més de carrer.

L’espectacle, programat a les 20 hores de demà divendres día 18 a la sala B de Serrano, s’inclou al cicle de suport a artistes i promotors locals que promou l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Gandia, segons ha destacat el regidor, Nahuel González.

Vers & Roll és un espectacle que combina música i poesia amb l’ànim d’oferir diversió als públics poc habituats a les lletres. Explota allò urbà i allò diví, és una selecció de temes de sempre amb creacions pròpies, un viatge que pessiga el cor i acarona els records musicals d’un públic ampli compromès amb la música i la literatura.

El show porta a l’escenari extractes de textos i poemes que discorren per les variades corbes de la vida, que de vegades derrapen i de vegades van per la via d’alta velocitat sense sortir un mil·límetre del gaudi i les bones intencions. Este espectacle és una combinació d’acords i versos que no deixa indiferent, un viatge respectuós amb les audiències més exigents i una passejada pels racons dels pensaments més inconformistes.

Iván Lane, amb un repertori variat i eclèctic, i Lucas Caraba, amb els seus textos directes i compromesos, prometen 90 minuts de diversió i entreteniment únic i original.

Les entrades del Serrano es poden adquirir al web instanticket.es o a la Casa de la Cultura.