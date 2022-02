La UE Almoines triunfa y empata el CF Miramar

La UE Almoines venció por 4-3 al CF E-1 Valencia en el partido de la liga de fútbol de 1ª regional Valenta. A pesar del triunfo, las almoinenses no cuajaron su mejor actuación. Nerea (2), Andrea y Ani fueron las autores de los goles del conjunto de la Safor.

En la misma liga, el CF Miramar no pasó del empate, 1-1, en el campo del Mislata CF C. El equipo miramarino afrontó el encuentro solamente con once jugadores, encajó el 1-0 y aún así pudo igualar la contienda.

Los dos clubs de la comarca ocupan la 6ª y 5ª posiciones de la tabla, respectivamente, empatados a 23 puntos.

En 2ª regional, el CF Gandia se impuso por 4-1 al Ciutat de Xàtiva CFB y la UE Benifairó no jugó.