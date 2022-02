Almoines ret homenatge als seus majors amb una setmana plena d’activitats

L’Ajuntament d’Almoines organitza la Setmana de la Gent Gran per homenatjar als majors del poble amb la intenció de donar-los reconeixement a la gran labor que realitzen en la societat, i més, en estos moments en els quals són un gran suport per a moltes famílies. Les activitats se celebraran durant la setmana del 21 al 27 de febrer.

Entre els actes programats destaquen els tallers de com utilitzar el mòbil, marxa nòrdica o alimentació saludable, entre d’altres, la representació d’un obra de teatre o el sopar i ball al Centre Polivalent La Fábrica per acabar amb una sessió de risoterapia per fer rialles amb els nets i les netes.

Per donar a conèixer la Setmana de la Gent Gran, s’ha utilitzat el panell de fotografies del veïnat major que hi ha al Llar dels Jubilats desde fa ja algun temps.