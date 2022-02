«Ganar al Jairis sería noticia pero no sorpresa porque no es imbatible»

El Angels Vision recibe al Hozono Global Jairis, el mejor equipo de España en la Liga EBA ya que ha ganado los 17 partidos que ha disputado hasta la fecha. El choque corresponde a la 4ª jornada del grupo de clasificación para las fases de ascenso y está programado a las 19.30 horas de hoy en el pabellón municipal de Gandia.

El primer equipo de Units pel Bàsquet ha entrenado bien toda la semana y, excepto Liam Mcguirk que es baja, todos los jugadores están aptos para competir. La plantilla desprende buenas sensaciones y parece recuperada de la derrota en Paterna del pasado sábado.

Comenta el técnico local, Alejandro Mesa, sobre el rival de turno que «juega muy sistematizado. En el ataque posicional siempre busca ventaja para el juego interior, los tiradores y bloqueo directo con el base. Está bien organizado y tiene mucha calidad física y técnica para superar los emparejamientos defensivos».

Es un rival batible, destaca Mesa, pero «es un equipazo, por lo que si se sales despistado te destroza, te castiga, porque sus tienen oficio y experiencia».

Pero Alejandro Mesa es optimista de cara a una posible victoria. Si fuera así, si el Angels Vision ganara esta tarde, «sería noticia por acabar con su condición de invicto, pero no creo que fuera una sorpresa. No un equipo que esté muy por encima de los demás. Por tanto, ganarle no es imposible».

El plan del Angels Vision, añade su entrenador, es que «nos metan menos puntos que los que metamos nosotros. Es un partido en el los jugadores importantes tienen que anotar».

A la afición gandiense que acuda al pabellón, «le diría que anime al equipo y que nos ayuden a superar los momentos difíciles, que los habrá».