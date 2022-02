Les fonts de la ciutat

U na de les aspiracions dels urbanites és crear ciutats que imiten la Naturalesa, perquè després de separar-se’n, no volen perdre els seus avantatges, com l’aire pur, el verd de plantes i arbres, l’aigua de les fonts o la dels rierols. És per això mateix que l’han imitada en espais ben delimitats com són els parcs, els jardins i bosquets, les fonts públiques o els jocs d’aigua. La nostra ciutat, ancorada en l’agricultura durant segles, no va mostrar especial interès, com les ciutats industrials i administratives, per tindre parcs i jardins, aquelles extravagants delicatessen europees, en un territori on hi havia de sobres arbres i sèquies.

Com una imitació d’allò que es considerava modern i elegant en les grans ciutats, ja a les acaballes del segle XIX, van aparéixer tímidament algunes poques fonts públiques d’ornament, mentre continuaven aquelles més pràctiques i quotidianes on poder abastir-se d’aigua per a beure i cobrir les necessitats de la casa. Com les fotos d’aquella època mostren, a la plaça de l’Escola Pia, encara de terra i amb uns arbrets ben poc ufanosos, una font, rarament amb aigua, hi contribuïa a fer encara més erma la plaça. La font, un bon dia, també va ser trasplantada en una altra plaça, la del Segó o Jaume I, i més avant a la de Loreto, on encara passa pacíficament la seua existència fent brollar uns discrets fils d’aigua. Una nova font va ser instal·lada en la cruïlla entre el passeig dels agermanats i el carrer de la Vila nova darrera. També un bon dia va ser reedificada en la nova plaça de Crist Rei, i passar, novament traslladada, en el mateix passeig, però ja a les envistes del carrer Major. Humils i transportables, han acompanyat alegries i penes dels veïns.

Van passar els anys i la ciutat va créixer pel passeig i davant de l’edifici que havia estat institut d’ensenyança, s’hi urbanitzà la plaça de Crist Rei, on la celebració d’un multitudinari Congrés Eucarístic, en 1947, possibilità un jardí amb quatre palmeres de bolquers, que fa ben poc van començar a ser bona menja del banyut roig, i ben prompte d’una font, fins i tot il·luminada. Uns anys més tard, quan la ciutat ja havia deixat enrere l’adolescència, en altres places, com la de don Joaquim Ballester i l’El·líptica, van nàixer les fonts més modernes, amb potents sortidors o amb un gegantí catúfol de ferro, com un record del reg d’altres temps.

Acomplit el ritual de les fonts, era ja el moment dels parcs i els seus quasi desapareguts jocs d’aigua, com ha passat amb algunes sèquies hortolanes. Al parc de San Pere una sequiola alegrava l’amable racó, creat per la fantasia d’un urbanista ungit per l’art. El passejant hi trobava aquell remor com una invitació a fruir de tot allò que és transitori, però que marca l’esperit. En un altre parc, el d’Ausiàs March, inventat per un poeta del segle XX, l’aigua jugava, des d’un safareig, a fer salts de joia en una breu cascada, que omplia l’ànim de l’espectador de tot allò que arriba inesperadament i que commou. Encara, en l’ample escenari de la gespa, l’aigua quieta d’una llacuna, que encara resistix a la brutícia, exhibix lluïssors, peixos i papirs. Més enllà, a l’altra vora del riu, el llarg passeig dels agermanats, l’eix essencial de la ciutat, acabat en un altar, alçat sobre l’horitzó de les muntanyes, amb l’ofrena, a l’horta fecunda i al cel límpid, d’un brollador invicte com el més valent dels guerrers. Ara, vençut el guerrer, extingides les sèquies i cascades, tan sols l’ull buit del safareig o el test dels canals, humilment recorden altres temps de vigoria i joventut. Perduda l’estima de l’aigua i de la terra, envilit l’aire, tan sols el foc encés per mans irresponsables torna, una i altra vegada, amb la previsió d’un calendari, a fer-se present quan el sol de l’estiu deixa muntanyes i boscs preparats per al sacrifici anual.

Un bon dia, quan les màquines van refer el riu, s’hi volia compensar amb una làmina d’aigua entre els ponts més units a la ciutat. La potència dels motors asseguraria el canviant miratge d’un riu renascut en uns pocs metres, com una permanent petició de fruir d’un cabal mínim. El silenci dels motors i els secs cudols del llit del riu, tan sols beneïts per alguna pluja estacional, inviten a meditar sobre tants projectes personals i comunitaris que els vents contraris van esvaint com les boirines del matí, esborrades pel sol roent del migdia.

Ara mateix, quan s’encenen llums d’alarma de sequera, aquells menyspreus locals per la cultura de l’aigua ens semblen un passatemps sense cap importància davant la necessitat de preservar un bé tan universal i insubstituïble. Començar per respectar allò que tenim a tocar de mà, és un bon indici per a comprometre’s en la urgent tasca de cuidar la Naturalesa i oferir-la més neta i viva per a les futures generacions.