La Font convoca un concurs per incentivar la sensibilitat pels llibres il·lustrats

L’Ajuntament de la Font d’en Carròs, amb la col·laboració de la Facultat de Belles Arts Belles Arts de la Universitat Politècnica de València i Edicions del Bullent, convoquen la primera edició del Premi Llibre-Objecte, a mig camí entre el llibre d’artista i l’àlbum il·lustrat «La Paraula Imaginada». Esta iniciativa es du a terme amb la finalitat d’incentivar i promocionar la lectura i la sensibilitat artística a través dels llibres il·lustrats. L’obra que resulte guanyadora del concurs serà guardonada amb una quantitat econòmica de 6.000 euros.

El termini de presentació de les obres finalitzarà el divendres 15 de juliol del 2022. A més, el 2 d’octubre, a la Casa de la Paraula, es donarà a conèixer el veredicte del jurat. Per a més informació es pot telefonejar al 961 590 883 o si opten per comunicar-se per e-mail a info@bullent.net per a més informació. Les bases del concurs estàn a la web municipal.