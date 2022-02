El 16 de marzo habrá clase en Gandia pese a celebrarse actos falleros

Es la historia que se repite cada año. Colegio el 16 de marzo, ¿sí o no? Habitualmente siempre ha sido no lectivo, para lo cual se han utilizado diferentes mecanismos, pero este año no va a ser así y ese miércoles, en el que por la tarde se dan a conocer los premios y por la mañana ya hay actividades en todos los casales los niños y niñas estarán en las «escoletes» y colegios y los y las jóvenes en los institutos.

Según confirmaba ayer a este periódico la concejala de Educación, Carmen Fuster, no ha habido manera de conseguir que esa jornada sea festiva en la ciudad este año. En primer lugar, el Consell Escolar Municipal rechazó la propuesta de que el 16 de marzo sea no lectivo, ya que optaron por utilizar esa jornada festiva para los puentes que hay a lo largo del presente curso. Agotada esa opción, el ayuntamiento solicitó a la Conselleria de Educación, como hizo en anteriores ejercicios, una solución que pasa por alargar un día más la finalización del curso y, a cambio, declarar como no lectiva esa jornada. Según Fuster esa opción también fue denegada por parte de la administración autonómica, por lo que no hay otra opción que el día 16 de marzo haya clase en la ciudad de Gandia. Esa opción no gusta nada a la Federació de Falles de Gandia, toda vez que consideran que merma, por una parte, la Nit de la Plantà, ya que muchas madres y muchos padres se ven obligados a marcharse pronto a casa para que los pequeños se acuesten pronto y no pueden echar una mano o simplemente disfrutar de uno de los momentos más especiales de las Fallas. Por otra, no entienden esa postura cuando el 16 de marzo por la mañana ya hay pasacalles por la ciudad, normalmente con la participación de los niños y las niñas, que también se visten con sus trajes de falleros y falleras para realizar visitas a los casales hermanos. La concejala Carmen Fuster lamenta esta situación pero recuerda que ese día en los centros educativos «solo habrá actividades de ocio» y no se desarrollará el horario ordinario de clase, sino que habrá «xocolatà», se quemarán las fallas escolares, etc. Además, el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con la Federació de Falles para organizar actividades de forma conjunta con los colegios e institutos para ese día. Entre otras, se han programado visitas desde los colegios e institutos a las fallas más próximas, según explicaba Fuster, para tratar de acercar y dar a conocer la fiesta a todos los ámbitos.