«Me siento capacitada y motivada para lograr en 2022 mi primer título de campeona de España»

A punto de cumplir 15 años, la atleta de Tavernes del Club Atletisme la Valldigna, Mara Rolli Grau, es una de las firmes promesas del atletismo en la Comunitat Valenciana y una figura en ciernes a nivel nacional.

Como una verdadera especialista en pruebas de mediofondo. en el último año y medio ha acumulado títulos de campeona provincial y de la Comunitat Valenciana en pista y en campo a través (cross), récords autonómicos y hasta su primera medalla nacional (plata) con la selección en el campeonato de España por autonomías.

Practica atletismo desde que tenía 8 años: «Me apunté al club porque también lo hicieron unas amigas mías, me gustó mucho, y aunque al principio siempre era jugar, al año siguiente empezamos a competir. Mi actual entrenador, Vicente Emilio Andrés, me motivó y me ayudó a decidirme por el medio fondo».

Precisamente, el mediofondo es lo que más le gusta: «Empecé con los 500 ml y luego en cadete me pasé a los 1.000 ml. Esta es la prueba en la que me siento más a gusto, ya que me da tiempo a reaccionar y a pensar mientras corro. Tiene muchas más técnicas a la hora de gestionar la carrera y es de las más emocionantes. El 600 ml es demasiado rápido y corto para mí y el 3000 ml, aunque se me da bien y me gusta, es demasiado agobiante. Los 1.000 lisos y el cross son las especialidades que más disfruto y que seguiré haciendo, seguramente, a lo largo de mi carrera deportiva».

Los objetivos de Mara Rolli en la temporada 2022, si todo va como espera, en marzo el campeonato de España de cross en Getafe con la selección autonómica y en pista, también en marzo, correrá los 1.000 metros lisos en el Campeonato de España en Sabadell. La verdad es que, apunta Mara Rolli, «sería un sueño lograr mi primer título de campeona de España en alguna de estas dos competiciones. Me siento capacitada y motivada para lograrlo y, quien sabe, si batir el récord nacional». La atleta vallera también tiene opción de ir al Mundial de cross en Eslovaquia en abril y, al aire libre, seguramente participará en el Nacional en Avilés.

Su sueño a largo plazo, confiesa la joven deportista de Tavernes, es ir a campeonatos de Europa, Mundiales o, incluso, a las Olimpiadas.

Mara asegura que «quiero seguir en el CA la Valldigna y con mi entrenador», aunque también matiza que, en Tavernes, «sin una pista de atletismo, es bastante difícil entrenar».