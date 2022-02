Fanny Sanchis relleva a Rosa Llopis al capdavant d’ACCO

Fanny Sanchis és la nova presidenta de l’Associació de Comerciants d’Oliva (ACCO) en substitució de Rosa Llopis després de dotze anys al càrrec. El relleu es va oficialitzar dimecres a l’assemblea general extraordinària dels comerciants amb la presència de prop de 80 persones, entre elles l’alcaldessa i delegada de Comerç Yolanda Balaguer.

Sanchis encapçalava l’única candidatura que es va presentar i que manté a Nadia Peiró com a tresorera, el secretari Francisco Martínez a més dels vocals María Rosa Escrivá, Cristina Serrano i José Luís Molina.

La idea és tenir una línia continuista amb la directiva anterior, però amb nous projectes i il·lusions. Fanny Sanchis és tècnica superior d’administració i finances, té 43 anys i és propietària de la botiga Oleyó Creativa. Fa dos anys va deixar la feina a un hospital per tenir el seu propi negoci.

La nova presidenta va assegurar que « tinc ganes de treballar, de col·laborar i lluitar perquè el comerç d’Oliva vaja endavant, i donar-li un nou aire. Vaig decidir presentar-me i he tingut molt suport de tot el meu equip amb noves cares per continuar treballant en tot allò que s’ha fet. ACCO com a associació està a un nivell molt alt i intentarem pujar-la una mica més». Un altre dels seus reptes serà incrementar el nombre de comerços associats.

Homenatge a l’ex presidenta

ACCO va voler retre un homenatge a la presidenta ixint, Rosa Llopis. La directiva, Maria Rosa Escrivà, va llegir unes paraules que van emocionar a tots els associats presents, parlant del seu esperit treballador, caràcter incombustible, traient el màxim possible i lluitant sempre per l’associació. Va dir que la Rosa era «única» i que ha estat «un referent per a altres associacions» amb la seva tasca com a vicepresidenta de FAES i que el seu període de presidència dels comerciants d’Oliva «mai no s’oblidarà i que sàpiga que l’estimem».

«Ha estat un honor»

En el seu comiat, Rosa Llopis va agrair a les juntes directives el treball realitzat: «Ha estat un gran honor presidir ACCO», afegint que ha après de tots i que seguirà donant suport al màxim a l’entitat. També va tenir paraules d’agraïment a l’exalcalde, David González, i a l’actual alcaldessa, Yolanda Balaguer, pel suport rebut i va demanar que el consistori continue donant suport a l’entitat. Llopis va rebre una placa de reconeixement i un rellotge a més de diversos rams de flors.

Finalment, l’alcaldessa d’Oliva, Yolanda Balaguer, va destacar la tasca de Rosa Llopis i va dir que estava convençuda que la nova presidenta Fanny Sanchis estarà a l’altura: «ens tindreu per al que necessiteu», recordant que l’Ajuntament ha invertit 200.000 euros en el comerç local, cosa que s’ha transformat en els comerços en més de 400.000 euros i que seguiran buscant subvencions tant provincials com autonòmiques.