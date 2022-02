La Generalitat destina fins a 147.000 € al Pla de la Joventut de la Mancomunitat

El Servei de Joventut de la Mancomunitat de la Safor, Calaix Jove, ha anunciat que el primer Pla Jove de la Safor es donarà a conèixer enguany una vegada estiga redactat el diagnòstic de la comarca en matèria de joventut.

A més, la Mancomunitat ha presentat a les regidories de Joventut dels municipis de la comarca el resum del passat any i les pròximes propostes d’intervenció en polítiques de joventut.

També s’ha destacat la consolidació d’iniciatives com la Xarxa de Corresponsals Juvenils de la Safor, els programes d’oci educatiu com les Nits Bordes o programes d’igualdat com Pregunta i Enrotllat, premiats per l’Institut València de la Joventjut amb unes ajudes de 21.150 euros a la Mancomunitat de la Safor per a desenvolupar programes de joventut que van destinats a entitats locals.

La presidenta de la Mancomunitat, Assumpta Domínguez, ha resaltat l’impuls de l’IVAJ a les polítiques de joventut que ha instaurat la Mancomunitat de Municipis de la Safor amb el Pla de Municipalització de les Polítiques de Joventut, que en aquest cas compta amb un pressupost de 147.000 euros per a 2022 que ha sigut concedit per la Generalitat.