Música de saxo i cinema d’animació per a un dissabte cultural al Teatre del Raval

El Teatre del Raval de Gandia enceta la recta final del Festival Hostes, que en la seua onzena edició continua apostant per tot un ventall d’estils musicals en format reduït i tranquil de la mà de formacions de primer nivell.

Este dissabte, dia 26 a les 20 hores, la proposta és «Les músiques del camí», de Lítore Quartet que convida a fer un viatge al voltant del món mitjançant obres musicals pròpies del folklore de diversos països. Lítore Quartet empra una combinació de música del segle XX i compositors actuals, en la seua majoria obres originalment per a quartet de saxofons. A més, el discurs musical és acompanyat per narracions que serveixen com a fil conductor entre les diferents peces i altres recursos extramusicals. Lítore Quartet són 4 saxos: Jaime Estévez (soprano), Sira Pellicer, música de Daimús, (alto); Hugo Lomba (tenor) i Miquel Flores (baríton).

L’altra activitat cultural del cap de setmana al Teatre del Raval de Gandia es durà a terme el mateix dissabte, a les 18 hores. Es tracta de la projecció de «Ratolins i guineus. Una amistat d’un altre món», corresponent al cicle Cinema Anima(’)t. La pel·lícula està dirigida per Denisa Grimmová i Jan Bubenícek (França, República Txeca, Polònia i Eslovàquia).

Tan per a l’actuació musical com per al cinema, les entrades costen entre 5 i 6 euros.