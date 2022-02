Andrés Merí, una vida dedicada al Club de Futbol Gandia

El 26 de febrer del 1947, fa hui 75 anys, es fundà, oficialment, el Club de Fútbol Gandia. Un grup d’amics, amants del futbol creuen que la ciutat necessita un equip que la represente, més enllà dels «Frente de Juventudes» i «Atómico», que agrupaven als practicants del futbol. En aquell grup d’amics (Melchor Escrivà, Bernabéu, Vicedo, Mascarell…) hi havia un que, malgrat la seua joventut (29 anys) destacava per la seua capacitat organitzativa i de gestió, Andrés Merí Puig, mon pare. I és per això que decideixen nomenar-lo primer president. Comença ací una llarga i fructífera etapa d’Andrés Merí vinculat al CF Gandia, en el que va ocupar quasi tots els càrrecs: president, secretari, secretari tècnic, entrenador, directiu, fins a la seua prematura mort el 1974, amb 57 anys.

Jo vaig nàixer el 1951, així que res vaig viure d’aquells primers anys, i poc recorde dels de la meua primera infància. Però sí que tinc presents moltes vicissituds comentades a casa. Històries del primer any, on va costar prou que la Federació autoritzara al club a jugar en el camp nomenat «Bulevar», (per la seua proximitat al cinema d’estiu del mateix nom), donades les seues reduïdes dimensions. Això va crear la necessitat de la construcció d’un nou camp. El club, però, no tenia un duro, i les arques municipals tampoc. Hi havia, doncs, que recorrer a la iniciativa privada. I ací, segons m’han contat, va ser clau la figura d’Andrés Merí Puig per a trobar, en molt poc temps, les persones que aportaren el capital necessari per a adquirir els terrenys del que seria el mític Camp del Mondúber. I es va aconseguir en un temps rècord. A l’octubre del mateix any s’inaugurava el nou recinte.

Un Mondúber del que ja tinc records des de molt menut. Aquells «palcos» de fusta situats a peu del camp, on seia als braços de ma mare, junt amb els meus germans, atents al joc per si de cas ens venia alguna pilotada.

El CF Gandia, de la mà de mon pare, començava a crear-se un nom i un prestigi en el futbol valencià. Prova d’això és una de les anècdotes que m’ha quedat en la memòria. Va ocórrer quan jo tindria 10-11 anys. M’agradava anar promptet al Monduber, acompanyant mon pare, per viure de prop els preliminars dels partits. Arribada dels jugadors, preparació de les entrades a la taquilla, col·locació de les cadires als «palcos»…

Eixe dia ens visitava l’Olímpic de Xàtiva (o l’Alzira, no ho recorde ben bé). El que sí recorde és estar amb mon pare, a l’espai que hi havia davant el bar. Arriben els àrbitres del partit. Els saluda mon pare. Comenten amigablement vicissituds pròpies del futbol. En això que comencen a entrar els jugadors de l’equip contrari i l’àrbitre es dirigeix a mon pare i li diu: «Merí, estos són els que ens volen guanyar hui?». Era evident el pes que el CF Gandia havia adquirit al futbol valencià. Aquell partit va acabar 3-0.

Com dic, m’agradava molt acompanyar a mon pare. Tant als partits de casa com a molts de fora. Amb aquella meua limitada intel·ligència infantil, ja captava el respecte i admiració cap a la seua persona per allà on anàvem, tant a Gandia com a altres indrets, tant de la geografia valenciana com espanyola en general. Em venen a la memòria flaixos del viatge en vaixell a Mallorca, l’any 1957, per a jugar la promoció d’ascens enfront del At.Baleares. L’ascensor de l’hotel, tot un descobriment per a mi, on vaig quedar atrapat amb ma mare fins que ens van rescatar. No recorde res del partit, però sí que, per la proximitat de l’aeroport de Palma, passaven avions que aterraven i prenien el vol.

Molts viatges amb autobús de l’equip per aquells camps de tercera divisió. Eixint dels pobles, gitat al terra, protegit per mon pare, mentre les pedres llançades pels «hooligans» dels contraris impactaven contra els vidres de les finestres i, en molts casos, les destrossaven. Les tornades a casa, per les carreteres de la Vall d’Albaida, ja de nit, on els jugadors demanaven al xofer que parara a prop dels horts plens de vinyes per agafar uns quants xinglots de raïm. I allí, mon pare, cap de l’expedició, fent els ulls grossos davant aquelles xicotetes malifetes dels joves jugadors. I Don Àngel, el retor pèl-roig de Benirredrà que sempre acompanyava l’equip, marmolant-los, però després demanant algún xinglot.

Més avant, ja amb quinze anys, recorde el viatge a Sestao, també per a jugar una promoció d’ascens. L’hotel a Portugalete, prop del famós «puente colgante», on vaig ser testimoni d’una espècie de xicotet motí dels jugadors, la vespra del partit, reivindicant el cobrament d’unes dietes, que mon pare va saber solucionar amb diligència i rapidesa. Recorde arribar a l’hotel i preguntar pel temps. «Llevamos quince días con un sol espléndido, sin una gota de lluvia» ens digueren. L’endemà el camp amb un pam d’aigua. El CF Gandia es va ofegar. Resultat, 4-0 en contra. Per a la tornada, a finals de maig, amb dies ja molt calorosos, mon pare, secretari tècnic, decideix posar el partit a les 3 de la vesprada i no regar el camp en tota la setmana. Aconsegueix que el Sestao s’ofegue en la polseguera però ens quedem a les portes. 3-0 i, una vegada més, s’acaba el somni de l’ascens.

La fama i el bon saber fer d’Andrés Merí com a gestor esportiu anava estenent-se. El despatx de la seua botiga al carrer Major era un tràfec continu de jugadors, representants, intermediaris i directius d’altres clubs que acudien a ell demanant consell i recomanacions. Fins i tot, va ser temptat per importants clubs espanyols. Va rebre una oferta del Valencia CF per fer-se càrrec de la secretaria tècnica. També Vicente Calderón, president del At.Madrid, molt vinculat a la platja de Gandia, va pensar en ell per a l’equip tècnic del club madrileny. En ambdues ocasions mon pare va desestimar les ofertes, preferint quedar-se a la seua benvolguda Gandia. No va desaprofitar, però, l’ocasió, i mitjançant els contactes amb Calderón, va aconseguir la cessió de diversos jugadors del At.Madrid.

D’aquells contactes, el que va eixir beneficiat indirectament vaig ser jo mateix. No sé ben bé com, mon pare va aconseguir que eixira un dia al Camp de Mestalla a fer-me una foto amb Alfredo Di Stefano. Foto que conserve com a or en pany.

Un desgraciat accident, que va costar la vida el 1972 al meu germà Andrés i el meu cosí Pepe, van impactar notablement en el seu estat anímic. Crec que mai ho va superar. El desembre del 1974, als 57 anys, moria de forma sobtada.

Andrés Merí, tota una vida dedicada a l’equip dels seus amors, el Club de Futbol Gandia.