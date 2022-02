Gandia acull el XVII Congrés Federación de las Asambleas De Dios de España

La Federación de las Asambleas De Dios de España ha escollit, un any més, la platja de Gandia com a lloc per celebrar el seu congrés anual. D’aquesta manera, del 24 al 27 de febrer, l’Espai Baladre esdevindrà la seu d’aquesta trobada que també serà emesa en streaming atesa l’alta demanda de participació que ha tingut.

Sota el lema «Fes-ho de nou» més de 900 persones provinents de tota Espanya es donaran cita a la platja amb el corresponent impacte econòmic que tindrà, ja que tots els participants s’allotjaran a hotels de la platja. Cal destacar que quatre d’aquests establiments estaran aquests quatre dies amb el 100% d’ocupació. El regidor de Turisme, Vicent Mascarell va voler agrair als organitzadors que «hagen triat la nostra ciutat i més concretament la nostra platja per aquest esdeveniment» i ha destacat la feina que es realitza des del departament per aconseguir que estes accionbs siguen cada vegada més freqüents a la nostra ciutat».