L’Alqueria es suma a la xarxa de serveis digitals d’orientació i inserció laboral

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa se suma al programa experimental per a la implementació d’una xarxa de serveis digitals d’orientació e inserció laboral en la comarca de la Safor, un projecte desenvolupat per l’Acord Territorial per a l’Ocupació i el Desenvolupament de la comarca de la Safor.

La ferramenta gratuïta que s’ha creat és «e-Orienta», la qual mitjançant preguntes a l’usuari l’orienta en el que este buscant (formació, ocupació o emprenedoria). A més, permet oferir un servei permanent a través de la pàgina web, itineraris personalitzats amb un orientador virtual i connexió online i presencial (l’assistent virtual permet combinar la informació junt amb cites presencials per resoldre dubtes). Aquest xat ja està disponible a la web de l’ajuntament, a més d’un apartat en la mateixa pàgina on s’explica tot amb més detall amb un vídeo sobre els itineraris explicatius de «e-Orienta».