La ministra Diana Morant amplía la pinacoteca de alcaldes de Gandia

homenaje. «Lo mejor que me ha pasado en la vida es Gandia». Con esas palabras agradeció Diana Morant el gesto de haber sido incorporada a la galería de retratos de alcaldes democráticos de esta ciudad, que puede verse en la escalinata de acceso a la planta noble del edificio consistorial. Interrumpido su segundo mandato al ser nombrada ministra de Ciencia e Innovación por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el pintor Toni Durà comenzó a trabajar, a partir de dos fotografías de Morant, la nueva pintura, que sigue el mismo estilo que el de sus antecesores: Juan Román, Salvador Moragues, Pepa Frau, José Manuel Orengo (estos dos últimos presentes en el acto) y Arturo Torró. La sencilla ceremonia reunió a concejales de todos los partidos, excepto el PP, y en su breve intervención el actual alcalde, José Manuel Prieto, llamado a ser el siguiente en esa tan exclusiva pinacoteca, no solo volvió a elogiar a su amiga y antecesora, sino que valoró su expresión en el cuadro pintado por Durà: «Sus ojos condensan la alegría y la esperanza», dijo, en referencia a un tiempo en que se confía superar la emergencia sanitaria del covid-19. Toni Durà confesó que inició esa colección para él mismo, pero que después decidió donarla al ayuntamiento, y que Morant le pidió que no pintara el cuadro hasta después de ser alcaldesa. En la imagen de la izquierda, Durà, Morant y Prieto, con el cuadro pintado y, a la derecha, un funcionario municipal en el momento de llevarlo para colgarlo junto al resto de alcaldes.