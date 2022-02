La foguera de les llegendes

H i ha personatges de la història que s’han convertit en riques pedreres per a fabricar invencions i falsedats. Els valencians en tenim un exemple excel·lent en la família Borja, tan mediàtica i que no ha cobrat mai drets d’imatge. Ni la més seriosa investigació històrica és capaç d’esborrar la seua imatge interessadament manipulada, sotmesa a la deformació dels espills expressament preparats per a continuar reflectint allò que convé a l’autor venal i que els lectors esperen per a delectar-se sense més, encara que el producte no acomplisca les mínimes garanties de solvència professional.

En un recent article, publicat en estes mateixes pàgines, el professor Santiago La Parra hi comentava l’ús i l’abús que s’ha fet de la família Borja, inclús de sant Francesc, per a profit d’oportunistes que busquen un èxit fàcil sense que els importe la veritat històrica, com uns famolencs voltors de ploma mediocre. Entre tants oportunistes, hui portem a la plaça pública a un escriptor del segle XIX, Luis García de Luna, satèl·lit de Bécquer, per amic i col·laborador, autor de la llegenda, en el més estricte sentit del terme, El marqués de Lombay, publicada en El Panorama, el periòdic quinzenal de València, inspirat per Teodor Llorente, entre l’abril i el maig de 1867.

La llegenda o contalla narra la notícia de la mort d’Isabel de Portugal, esposa de Carles I, i l’impacte produït en el marqués de Llombai, un «famoso libertino», enamorat de l’emperadriu, i que arriba a tractar amb el dimoni per tal de tindre una visió de l’estimada. Encarregat per l’emperador del trasllat del cadàver d’Isabel a Granada, el marqués, en comprovar els estralls de la mort en l’emperadriu, renunciarà a totes les dignitats del món i professarà en la Companyia de Jesús. Amb una tècnica que no enganya a ningú, l’autor canvia el punt de vista quan són unes dones de Toledo les que exposen l’escandalosa història del marqués, estesa entre el poble toledà; mentre reserva al narrador, en tercera persona, la informació més convencional sobre la personalitat del Borja, sobretot per la seua conversió, possibilitada pel desengany amorós, i la futura ascensió a la santedat. L’estil, ple dels tòpics habituals del Romanticisme i de la novel·la gòtica, recorda excessivament al Bécquer de les descripcions nocturnes de Toledo, per exemple en Tres fechas, o l’animada conversació de les dones en Maese Pérez el organista.

La confrontació de la llegenda amb la realitat històrica posa en evidència la falsedat del plantejament de tota l’obra: ni el marqués era duc de Gandia en el període 1528-1539, ni va tornar a la seua terra a recuperar-se del suposat rebuig de l’emperadriu, ni tampoc, després del fúnebre viatge a Granada, «tomaba el hábito de jesuita». Una ullada ràpida a la biografia de Francesc de Borja, ens recorda que va arribar a la cort en 1528, que els favor dels sobirans van fer possible el seu matrimoni amb Leonor de Castro, la cambrera portuguesa de l’emperadriu, a l’any següent, i l’elevació de la baronia de Llombai a marquesat, i que el matrimoni, fins a l’any 1539, va tindre huit fills, i que, després de la mort d’Isabel de Portugal, el jove marqués va ser nomenat virrei de Catalunya i que en 1543, en morir el seu pare, va ser duc de Gandia, i que en 1546, en faltar la seua esposa Leonor, la idea de renunciar a tots els càrrecs i honors ja la tenia molt assumida, de tal manera que, en 1551, va poder ser reconegut públicament com a jesuïta, en aquell memorable viatge a Roma, on Ignasi de Loiola el va acollir fraternalment. La resta de la seua biografia, fins a la seua mort en 1572, és ben coneguda i admirada.

Una vegada més conéixer la realitat supera en interés a la ficció. En efecte, una aproximació a la complexitat humana i espiritual d’un home del segle XVI, que va viure en un dels períodes més crítics de la història europea i que va experimentar passar de l’esfera del poder a la vida austera de religiós, sí que obri perspectives de gran profunditat per a valorar una personalitat sovint marcada pel sofriment i la contradicció d’una orfenesa de mare, amb una formació desarrelada i itinerant, servidor àulic en la cort imperial i reial, governant i duc, casat i amb una nombrosa fillada, tot vivint en una constant escissió interior entre l’acció i la contemplació, en una època de gran riquesa de corrents espirituals, sovint properes o confoses amb la reforma protestant, com posant a prova contínuament l’opció fonamental d’una vida de fe recta i exigent. Una existència tan rica i profunda, en definitiva, que, després de contemplar-la desvirtuada en tantes mistificacions literàries i pseudo-històriques, ens anima amb força a conèixer-ne l’original i a menysprear tantes còpies irrellevants.