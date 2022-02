L’IES Veles e Vents organitza la 8a Mostra de Treballs d’Imatge i So

El Teatre Serrano de Gandia acollirà dimarts que ve, dia 2 de març, la 8a Mostra de treballs d’alumnes d’Imatge i So de l’IES Veles e Vents. La mostra l’organitzen el professorat i l’alumnat del centro del Grau de Gandia.

La Mostra està organitzada en forma d’una gala on l’alumnat mostrarà els seus treballs classificats per categories on hi haurà tres finalistes i una guanyadora.

Els treballs que es podran veure inclouen produccions de curtmetratges, gravacions musicals en estudi, postproducció de so, animacions en 3D, animacions visuals i fotografies. I totes elles han estat realitzades com a treballs de les diferents assignatures que s’imparteixen als diferents cicles formatius d’Imatge i de So: els graus superiors d’Il·luminació, captació i edició d’imatge, de So per audiovisuals i espectacles, el d’Animació en 3D i entorns interactius i el grau mitjà de Vídeodiscjòquei i so.