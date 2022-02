«No a la guerra» en la Crida de las fallas de Oliva

llamada a la fiesta. La Fallera Mayor de Oliva, Elia Sanchis, lanzó un fuerte «No a la guerra» en la Crida 2022 tras recordar que dos años después del inicio de la pandemia «todo es diferente» y de agradecer a los falleros y falleras que vuelvan a llenar la plaza de l’Ajuntament. En especial dijo «sólo me queda mirar al cielo para gritar muy alto, porque no lo dudes presi (refiriéndose al fallecido Vicent Pérez), sols per tu Oliva tindrà falles». Además quiso dejar constancia de que «las fallas son efímeras, pero nuestro sentimiento es eterno». Por primera vez en este acto una fallera mayor cedió la voz a su corte de honor, y las falleras Estefanía Chover de la Falla la Mar, Alícia Miralles de la comisión de la falla Institut y Gloria Escrivà del Barri Sant Francesc también pudieron intervenir con sus palabras, ya que Paula Montilla, de la Falla l’Estació, no pudo estar por el fallecimiento de un familiar cercano. En este acto la alcaldesa de Oliva, Yolanda Balaguer, animó a la fiesta. «Por fin vuelven las fallas a nuestras calles» y les dio la bienvenida a la ciudad, mientras que previamente, en el pregón fallero, la arquitecta Irene Benet dio la enhorabuena a su amiga Elia «por poder cerrar por fin el ejercicio fallero», solicitando a la alcaldesa de la ciudad «que luche por conseguir dels Rajolars un nuevo barrio para Oliva». Benet concluyó señalando que «Oliva este año si tendrá fallas». La lluvia hizo presencia en el final del acto, aunque sonó el himno y los fuegos artificiales.