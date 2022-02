«Me gustaría que los jóvenes se acercaran más a la asociación para investigar o como público»

A punto de jubilarse, Antoni Esteve (65 años) ha trabajado casi toda su vida como gestor cultural en la Universitat de València, vinculado en los últimos años al Centre Cultural La Nau. Dice que su intención en su nueva etapa vital es seguir «ordenando papeles» de la asociación y ceder el testigo en la presidencia de la entidad dentro de unos cuatro años, cuando agote el vigente mandato.

¿La investigación sobre el Palau dels Centelles fue el único motivo por el que nació la asociación?

No, la intención era llamar la atención sobre el patrimonio histórico, especialmente el civil, porque veíamos que la Iglesia sí que estaba acometiendo restauraciones en templos y ordenando sus archivos parroquiales, pero nadie actuaba para recuperar el de los Centelles, l’Enginy, el castillo de Santa Anna, o la torre y las murallas de la Vila. Todo eso estaba abandonado. Pero también queríamos trabajar por la memoria histórica, porque en Oliva, a los pocos días de empezar la Guerra Civil, quemaron todo el archivo municipal, por tanto seguimos teniendo un gran vacío.

¿Cómo ha sido la relación con los diferentes alcaldes y concejales de Cultura o Patrimonio en estos 25 años?

Ha venido condicionada por la situación económica del momento, unos han sido más benevolentes que otros en cuestión de subvenciones o interés por organizar actos culturales o publicaciones. También nos han apoyado mucho la Diputación y las universidades públicas, la UV y la UPV, especialmente cuando organizamos jornadas o charlas para la divulgación del patrimonio o de la historia local.

A partir del año 2015 se suspenden las distinciones honoríficas, fiestas anuales, becas de investigación... ¿Qué ocurrió?

A la fiesta anual le quisimos dar un carácter menos local, pero finalmente no cuajó. En cuanto a las becas, hubo un parón porque el ayuntamiento tenía que cumplir su parte de publicarlas, y no lo estaba haciendo, por eso decidimos no convocar más hasta que no lo hiciera. Actualmente falta una por publicar. En 2011 nos ayudó el CEIC con la segunda, «La Guerra i els Cavallers».

¿Faltaría investigar más la historiografía local en unas épocas distintas en la Edad Media?

Es cierto que las becas concedidas se remiten a la Edad Media y el Renacimiento, pero la revista «Cabdells» es muy variada, hay estudios de diferentes épocas, por ejemplo hay artículos sobre la epidemia de la gripe de 1918, o del valencianismo en los años 70 del siglo XX. Abrimos las puertas de «Cabdells» a los investigadores que quieran aportar.

¿Qué retos tiene por delante la asociación?

Me gustaría recuperar la beca y la distinción honorífica. Hay que hacer un llamamiento a los jóvenes, para que se unan a la asociación, como investigadores, o como público de nuestros actos. También queremos acercarnos más a los institutos. Y pediría a las administraciones que se nos escuchara más, que se valorara más nuestro trabajo.