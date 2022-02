Hui, última jornada del Porrat de Ròtova

porrat de sant macià. Visitar Ròtova pot ser un bon pla per a este diumenge, una jornada on es tanca el Porrat de Sant Macià, que va començar divendres passat. Malgrat ser el darrer dia l’ajuntament, amb el suport de les associacions i col·lectius veïnals i festers, ha previst una atapeïda agenda d’activitats per a tots els públics. A les 11.30 h animarà en un passacarrer la batukada Kum Kum Trà; a les 13 h actuarà Bon Ambient (a la carpa) i a la vesprada, a les 17.30 hores, la rondalla Agredolç, a la plaça Major. A les 11.30 hores començarà la missa en honor de Sant Macià. Els menuts i famílies tenen dues cites en l’Espai Editorial; a les 12 h contacontes amb les rondalles valencianes d’Enric Valor, a càrrec de Núria Sendra, i a les 13 h presentació del conte «Maca la tomaca». Es manté l’exposició de motos i cotxes clàssics, al costat de la Carpa. A més, hi ha una ruta al castell de Borró (a les 9 h a càrrec del Centre Excursionista) i continuen les visites guiades gratuïtes; a la vil·la romana (11 h), al Centre d’Interpretació de la Pansa (16.30 h) i al monestir de Sant Jeroni de Cotalba, a les 11.30 h. L’alcalde, Jordi Puig, a més d’estar pendent que tot isquera bé, va atendre ahir la visita de nombrosos càrrecs públics i orgànics de la seua formació, Més Compromís, en la imatge.