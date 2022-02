XX edició del premi Joan Climent

pasqualmolina.wordpress.com

D espús-ahir, divendres, al saló d’actes del Museu Faller de Gandia, es va lliurar el Premi de Poesia Joan Climent, el qual guardona el millor text o conjunt de texts poètic publicats en un llibret de falla. Enguany era la vint edició i el premi fou atorgat al poeta Abel Dávila Sabina pel seu poema Creixem com a onades de gel, publicat en el llibret de la comissió de la Falla de Sant Nicolau Mosquit del Grau de Gandia. El segon premi va ser atorgat al poeta José Manuel Prieto Part pel seu poema El màgic deliri de trobar-te, publicat en el llibret de la comissió de la Falla de la Plaça Prado. Prieto Part també entraria en la terna de poemes finalistes com l’autor del poema Dels castells en l’aire, publicat en el llibre de la Falla Carrer Major i Passeig. Els dos poetes guanyadors d’enguany ja havien vist reconegut el seu treball poètic en este certamen, ja que, Abel Dávila Sabina va ser el poeta finalista en la XVI Edició de l’any 2017, i José Manuel Prieto ho va ser en l’Edició díhuit de l’any 2019.

Abel Dávila Sabina és un poeta nascut l’any 1973 a Cienfuegos (Cuba), és llicenciat en Belles Arts i té varis títols publicats: La flor extraviada (Editorial Germania); Ciutat interior (Edicions 96), sobre el qual Dávila explica que «Ciutat interior és el meu país fet versos i dibuixos, és una nova vida amb lletres i fonemes de colors i línies senzilles»; Esos hueS.O.S. de aire (Edicions 96), amb que guanyà el XIX Certament de Poesia Marc Granell de l’Ajuntament d’Almussafes, i Redondear el óvulo, amb que guanyà el Premi Vila de Mislata.

José Manuel Prieto Part, un jove gandià nascut el 1989, és en l’actualitat l’alcalde president de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Gandia. Ha estat molt vinculat a la festa de les falles, des de la seua comissió de la Falla de la Plaça Prado, de la qual ha sigut vicepresident i secretari, així com ha tingut responsabilitats en l’àrea del seu llibret. Ha sigut el regidor delegat de l’Ajuntament en la festa de les Falles a Gandia i els seus poemes són molt sol·licitats pels responsables de diferents llibrets de les falles gandianes. L’any 2013 va publicar el seu primer poemari, L’Univers sense precipici (Editorial Germania), el 2015 publicà L’aire absent (Onada Edicions) i el seu tercer llibre, publicat el 2019, és Geometría del hechizo (Editorial Vitruvio), el qual Prieto descriu com «un itinerari cronològic per les rutines, les estacions i, sobretot, per un trànsit que sempre es manté en el que escric i defineix la forma que jo tinc en veure la vida, que és un transit entre la nostàlgia i l’esperança».

Com ja es considera tradició, els guardons van ser atorgats als poetes i a les comissions en els llibrets de les quals s’havien publicat els poemes guanyadors en la gala dels premis literaris fallers gandians, en la qual es lliuren també el Premi de l’Ajuntament de Benirredrà al millor article de llibret publicat en un llibret de falles i el premi del CEIC Alfons el Vell a la Millor Qualitat Literària Global d’un Llibret de Falla.

La Gala comptà amb la presencia, dalt de l’escenari, de l‘alcalde, José Manuel Prieto, de les dues falleres majors de Gandia, Cristina García Lechuga i Clara Tortosa García; del regidor delegat de l’Ajuntament en les falles, Natxo Arnau i del president de la Federació de Falles-Junta Local Fallera de Gandia, Telmo Gadea. Des del faristol, el secretari general de la Federació de Falles, Òscar Morant, fou el presentador i conductor de l’acte.

Començà demanant-se la presència dalt de l’escenari del president de l’Associació Cultural Premi Iaraní, Pasqual Molina, qui va fer el lliurament de les premis als poetes i comissions guanyadores. Primerament es sol·licità la presència dels presidents, major i infantil de la Comissió de la Falla de la Plaça Prado, Juan Martí Fuster i Manel Fuster Femenia, i de les seues reines de la falla, major i infantil, María José Tarrazó Martí i Neus Fuster Femenia. El president de la comissió va rebre el premi per valor de 250 euros. Seguidament fou el poeta guanyador del segon gremi, José Manuel Prieto, qui va rebre el seu premi en metàl·lic de 100 euros i va llegir des del faristol el seu poema.

Seguidament foren els presidents Ramón Vilaplana Mas i Enzo Chaveli Reynau i les reines de la Falla Sant Nicolau Mosquit, María Covadonga González Mazcuñán i Nayla Chaveli Reynau, els qui van accedir a l’escenari, on van rebre el premi en metàl·lic de 500 euros que es concedeix a la comissió de la falla en el llibret de la qual està publicat el poema guanyador, l’autor del qual va ser requerit a apropar-s’hi a rebre el seu premi en metàl·lic de 150 euros i el trofeu Joan Climent, una estàtua de bronze segons un disseny original de Raül Todolí, d’Erretepe Estudi de Creació, cisellat per Arturo Fenollera, del departament artístic de Bronces Jordà que és l’empresa que el realitza anualment. Abel Dávila va llegir, enmig del silenci de la sala, el seu poema i, després de rebre l’aplaudiment del públic deixà sol davant del faristol Pasqual Molina, qui en el seu parlament va dir que aquella era la XX Edició del Premi Joan Climent i tal com constava en el compromís adquirit amb les falles per l’Associació Cultural Premi Iaraní, comunicava que donava per finalitzat el seu patrocini del Premi Joan Climent. Alhora recordava que el dia anterior, en una roda de premsa celebrada a la Sala de la Galeria de Presidents de la Societat de Foment d’AIC, es va anunciar que Foment d’AIC havia sol·licitat continuar amb el patrocini del Premi de Poesia Joan Climent i que la Junta de Govern de les falles gandianes ho havia acceptat, assegurant-se així la continuïtat i vigència del premi, almenys durant els propers huit anys, durant els quals el president, Joaquín Barber Peiró, i la seu Junta Directiva estaran al capdavant de la Societat de Foment d’AIC.

L’alcaldessa de Benirredrà, Elena Blanco Dols, atorgà el premi que patrocina el seu Ajuntament al millor article publicat en un llibret de Falla qui fou concedit a Miguel Àngel Martínez per l’article Les Falles, Qui som? On estem? I cap on anem?, publicat en el llibret de la Falla de Sant Nicolau Mosquit. L’autor va rebre un premi en metàl·lic de 200 euros i els representants de la Falla de Sant Nicolau Mosquit, doblement guanyadora, reberen el premi en metàl·lic de 800 euros. Pujaren també pel segon premi de 100 euros, Adrià Camarena Picornell i Carles Morant Peiró pel seu article Elogi de la rebel·lia, publicat en el llibret de la Falla de Benirredrà. Els presidents Adrià Camarena Picornell i Hugo Llopis Mafé i les reines de la falla major i infantil, Natalia Peiró Carbó i Blanca Aparisi Garcia recolliren el premi de 400 euros. L’alcaldessa tancà l’acte amb paraules de comboi per la Festa.

En la Gala és lliurà també el premi que convoca el CEIC Alfons el Vell a la Millor Qualitat Literària Global d’un Llibret de Falla, el qual va ser atorgat al llibret de la Falla de la Vila Nova, sent rebut el guardó pels presidents Alejandro Bañuls Martí i Miguel Català Olaso i les reines de la Falla, Blanca Marco Soldevila i Natalia Febrer Madramany. Lliurà el premi el director del Centre, Emili Morant Llorca, qui tingué en el seu parlament paraules de felicitació i digué trobar-se aquella nit com a casa donada la seua relació històrica amb el món de les activitats culturals falleres. Admetent que no eren estos dies per a la joia va desitjar que tots gaudirem d’unes bones festes de falles.