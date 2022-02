El Tavernes desaprovecha ocasiones y pierde puestos en la tabla tras un pobre empate ante el Sueca (1-1)

Muy poca gente en el campo de Sueca, con seguidores del Tavernes y un empate a un gol al final del partido que no dejó contento a nadie, especialmente al equipo vallero viendo las circunstancias del partido.

El Tavernes jugó casi toda la segunda mitad con un jugador más que el Sueca, circunstancia que no pudo aprovechar, sino más bien todo lo contrario porque el combinado local se creció.

La primera mitad fue muy buena por parte del Tavernes, controlando el juego y acercándose con más intensidad al portal local ante un Sueca que no puso en peligro el portal vallero en ninguna ocasión. El Tavernes era superior y tuvo dos o tres ocasiones para haber encarrilado el partido.

En la segunda mitad el equipo vallero no salió con la misma intensidad, llegó la expulsión del local Alexander por doble amonestación y aun así el Sueca aguantó bien la situación. Hubo dos jugadas polémicas un supuesto penalti por manos de un jugador vallero que el árbitro, situado cerca de la jugada, no apreció.

Esta segunda mitad el Tavernes no supo encauzar el partido a su favor ante un Sueca que cerró líneas perdiendo el tiempo, con muchas caídas de los jugadores locales ante un rival que lo intentó pero no puso en peligro el portal local en ningún instante. Destacar solo cuatro tiros de Alfons desde fuera del área que no encontraron portería.

Al Tavernes le sobraron infinidad de pases y se echó en falta hacer un juego más práctico, actitud que sí que aplicó el Sueca que, con dos o tres balonazos, puso en apuros el portal vallero.

En definitiva este partido vuelve a poner en evidencia que el Tavernes no acaba de enderezar su marcha y que, tras realizar buenos periodos de juego, no consigue mantener el ritmo. En estas circunstancias sigue perdiendo posiciones en la tabla clasificatoria de cara a poder cumplir las aspiraciones de jugar las promoción de ascenso.