L'Esquerra de Tavernes, el primer experimento de plataforma que aunaba a partidos y personas independientes de izquierdas en Tavernes de la Valldigna, que consiguió un concejal en las elecciones del año 2019, no ha logrado resistir ni una legislatura. En los últimos días, personas representantes de las dos formaciones que integran el colectivo, Esquerra Unida y Esquerra Republicana, han aireado sus diferencias a través de las redes sociales. Mensajes cruzados han sacado a la luz las desavenencias que vienen mostrando en el seno del colectivo desde hace tiempo, confirmadas a este periódico por ambas partes.

Ese enfrentamiento ha derivado en que la parte de Esquerra Republicana ha retirado, sin previo aviso, el control de la página de Facebook a las personas que representan a EUPV, incluido el propio edil, a quienes acusan de borrar publicaciones. Esta herramienta se utiliza, entre otros aspectos, para dar a conocer la labor de fiscalización al Gobierno local de Grau como miembro de la oposición en la corporación municipal de Tavernes.

El concejal, de hecho, se ha desmarcado por completo de las publicaciones que ahora mismo realiza l'Esquerra de Tavernes en sus redes sociales, denunciando incluso el uso que están haciendo de su imagen y la de Àngela Peiró, que eran los números 1 y 2 de la candidatura e ilustran el perfil. "No es que no esté de acuerdo en lo que publican pero no puedo responder de algo que no controlo", explicaba Zeus Grau a Levante-EMV. Asegura que ha pedido a los responsables de Esquerra que retiren su imagen y que, al no hacerlo, "lo he denunciado a Facebook".

Grau asegura que detrás de esta polémica no hay más que "el deseo de gente que quiere apropiarse de un nombre que ya tiene una imagen y un trabajo detrás porque estamos haciendo las cosas bien en el ayuntamiento". El edil se presentó como independiente pero ahora mismo ha recibido el apoyo de Esquerra Unida. Explica que la expulsión de la página de la plataforma se realizó "sin decirnos nada", por lo que un día accedieron, intentaron publicar y se dieron cuenta de que ya no podían hacerlo. "Investigué a ver qué había pasado hasta que descubrí que desde Esquerra Republicana nos habían retirado la condición de administradores", explica.

Por su parte, Àngela Peiró, coordinadora local de EUPV y que forma parte de la ejecutiva a nivel autonómico, reconoce que detrás de esta situación esta la "desconfianza" existente entre los dos partidos desde el principio. "Ha habido muchas reuniones, se ha intentado todo para encauzar la situación pero ha sido imposible".

Precisamente por esa falta de entendimiento entre los dos partidos y también algunas personas independientes, EUPV hacía tiempo que había decidido que no repetiría la fórmula de la plataforma l'Esquerra de Tavernes para concurrir a los comicios del año 2023. "No sabemos aún bajo qué formato nos presentaremos pero seguro que con Esquerra no", indicaba. En su caso, incluso la han bloqueado y ni siquiera pueda realizar comentarios externos a las publicaciones de la página de Facebook de l'Esquerra de Tavernes.

Pese a estas desavenencias, tanto Grau como Peiró mantienen su compromiso con la plataforma, al menos de momento. "Yo sigo trabajando por la plataforma, por la marca", indicaba la dirigente, que, además, lamentaba que "fui una de las personas que más apostó por esta fórmula, incluso contra el criterio de mi propio colectivo". Por su parte, Zeus Grau no tiene ninguna intención de dimitir como edil y piensa agotar la legislatura. De momento, dice, aún no ha decidido qué hará en la próxima cita con las urnas.

Este periódico ha contactado también con los representantes de Esquerra Tavernes, quienes han declinado hacer declaraciones y se remiten a un comunicado que están consensuando. "Lo explicaremos todo", aseguraba Cristian Perelló.