«Ahora hay que ganar todos los partidos y después ya veremos dónde estamos»

Victoria sufrida en un partido donde el CF Gandia ha sido superior, se suman 3 puntos muy importantes y se logra volver a la senda de las victorias.

S

í, sabemos que salir de una racha negativa no es nada fácil, no es llegar y golear a ningún equipo. Sabíamos que era un partido donde nos teníamos que poner el mono de trabajo, el cuchillo entre los dientes, intentar hacer las cosas bien y no equivocarse, ir madurando el partido y, como yo digo siempre, la gran diferencia con los números que tiene el Rácing Algemesí hace que la victoria, si no te equivocas, caiga de tu lado. T

rabajamos mucho el partido, nos hemos encontrado con el gol en la primera parte, creo que en la segunda parte merecíamos haber marcado antes, ha llegado al final en una contra y bueno, al final en el tiempo de descuento aún nos ha hecho padecer. Para lograr salir de las rachas negativas lo que tienes que hacer es ganar partidos, y a partir de la próxima semana pensar de otra manera.

Era importante sumar los tres puntos en disputa porque en las últimas jornadas el colchón que tenía el CF Gandia con sus perseguidores se había visto reducido.

Era muy importante ganar los tres puntos porque nosotros queremos ganar todos los partidos. Lo del colchón de puntos lo dejamos para factores externos. Nosotros trabajamos para nosotros y sabemos que los otros equipos se van a dejar puntos. La verdad es que no estábamos nada preocupados por esta situación, estábamos preocupados por volver a ganar, por sentirnos bien. Sabemos lo amargo que sabe la derrota y buscamos sentirnos bien después de cada partido.

El próximo partido, contra l’Olleria CF, es complicado porque el Gandia tendrá tres bajas de jugadores que cumplen ciclo de amonestaciones.

Sí, todos los partidos son complicados. Tendremos tres bajas por sanción, pero estoy seguro de que saldrán otros tres jugadores que lo harán al menos igual de bien como los que el pasado domingo ganaron al Rácing Algemesí.

¿C

ómo ves el final de la liga, con una clasificación muy apretada?

No miro más allá de nuestros partidos. Nosotros estamos en una situación de privilegio, creo que cualquiera de los equipos del grupo se cambiaría por nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento, disfrutar de cada partido, intentar ganar todos los partidos que podamos y luego ya veremos dónde nos encontramos.