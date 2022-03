Al principi va ser l’economia, amb el seu pedigrí d’eficàcia i faves comptades, la que va obrir la senda de l’anonimat i l’absència de responsabilitat personal, amb l’empara de la mà oculta del mercat i la sanció legal de les societats anònimes, nascudes ja al segle XIX. Aquelles sinistres figures que la literatura havia difós, com l’avar de Molière o la usurera de Dostoievski, van passar a millor vida, mentre els noms o les sigles d’uns nous artefactes econòmics s’escampaven per tot el món amb el profètic anunci d’un progrés tan continuat i estés que portaria a la humanitat a una època de felicitat sens límit. La lletra menuda de l’exultant proclama també esmentava la necessitat d’obrir nous mercats i aconseguir les matèries primeres a bon preu per a fer possible tanta felicitat, encara que hi omitia qui pagaria els possibles danys col·laterals de tal maniobra.

Dels regles de l’art i de la literatura van aparèixer les primeres protestes contra les màscares anònimes i, en conseqüència, la defensa de la personalitat de cadascú, en soledat però a amb veu pròpia o «a l’ombra inútil d’un pensament», com diria Xavier Casp. Ben prompte, la prospectiva literària va avisar del que podia passar amb l’anonimat com a forma de vida, de tal manera que 1932, Aldous Huxley, en la novel·la Un món feliç, dissenyava una societat on tots tenien el seu lloc assignat, perfectament clonats segons les categories o estrats de la població. Tan sols, com una reserva salvatge, hi havia uns quants marginats que encara llegien els vells llibres d’un tal Shakespeare, ara ja innecessaris per a ser feliços, però que conservaven la memòria com l’últim recurs contra la deshumanització i la uniformitat del pensament únic. Que Huxley no era profeta és evident. El novel·lista anglés intuïa que els incipients règims totalitaris ja estaven escampant la idea de la submissió al capitost i la benèfica sort de formar part d’un poble ben uniformat en tots els sentits.

L’opció de ser massa anònima hauria horroritzat als antics grecs que van inventar la democràcia. Era un contradicció total voler unir el fet de ser ciutadà amb la pràctica de l’anonimat. Quan algú era castigat pels seus atacs a les lleis i costums de la ciutat, la pena era la seua mort civil, és a dir, l’exclusió de la vida de ciutadà lliure i la prohibició d’intervindre en els assumptes públics. Ara mateix, aquest ostracisme, pot tindre el seu equivalent en l’aprovació o refús que molts experimenten en les xarxes socials, segons la falsa seguretat que els dóna la quantitat de seguidors, amb la por afegida de ser diferent i no comptar amb el suport del grup, de tal manera que calia practicar un exhibicionisme patològic, és a dir, anunciar que s’ha anat més enllà del límit i que això, com un Raskolnikov de pa i raïm, mereix una distinció de la tribu, perquè sense tal reconeixement la vida no té cap sentit.

D’altra banda, també és just dir-ho, un cert anonimat és útil per a facilitar la privacitat, l’espai íntim, on poder retrobar-se cadascú amb tot allò que configura el propi món personal. Sempre emociona llegir aquell comentari de Montaigne quan, en arribar al seu estudi i despullat de les preocupacions de càrrecs i negocis, desitjava recuperar el seu autèntic jo en diàleg amb el seu esperit i en la companyia dels admirats clàssics. La cultura actual ha accentuat el fet de viure en compartiments perquè el subjecte és reclamat en la seua actuació pública per diverses instàncies, tant de treball com d’oci, de tal manera que, per dir-ho sense embuts, un pot treballar en una fàbrica d’armes i, en el temps de lleure, assistir a una manifestació contra alguna guerra en curs. Harmonitzar els àmbits privats i públics sembla una tasca èpica, de tal manera que, si ho volem enunciar solemnement, la dialèctica entre ambdós realitats és cada vegada més difícil d’aconseguir.

Deixar a cada individu la lluita per afermar la seua subjectivitat no és possible en una societat tan interconnectada. Com tampoc és possible, sense un canvi radical, passar de la societat que deriva en rusc d’abelles, tan disciplinades i classificades, a la comunitat que afavorix espais i moments de diàleg en llibertat, és a dir, d’encontre entre tots els actors de la vida social. En definitiva, ens agrade o no, entre la societat tipus 1984 d’Orwell, i la Utopia de More, per esmentar a uns inútilment allunyats pel Brexit, no hi pot haver ni treva ni pau, si ha de continuar i créixer l’opció fonamental per la condició humana, la nostra.