El regreso de la historia

El 14 de noviembre de 1992 el registro de un hotel de la playa de Gandia se llenó con 45 inesperadas altas de hombres de todas las edades. Formaban parte de un contingente extraño: era la primera vez en muchos meses que veían una cama con sábanas limpias y podían darse una ducha con agua caliente, y no estaban allí, ni juntos, por voluntad propia ni por razones turísticas: eran granjeros y artesanos de la región bosnia de Prijedor, en la antigua Yugoslavia, enviados a España desde un campamento de acogida próximo a Zagreb por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Después de arrasar Prijedor el ejército serbio había deportado a los hombres de la zona a un campo de concentración y obligado a huir a las mujeres. De ellas la mayoría de los residentes del hotel no sabían nada. Aunque técnicamente aquellos hombres habían sido liberados y estaban vivos a nadie le hubiese gustado asomarse a sus pesadillas.

De entre ellos llamaba especialmente la atención un viejo silencioso (o un hombre de mediana edad prematuramente envejecido) a quien todos parecían respetar. Era bajo de estatura, de rostro inmóvil y gastado y siempre se le veía con una pequeña navaja en la mano, tallando reconcentradamente un trozo de madera. Alguien comentó: «sabe hacer pipas». Tal vez fuese artesano y ése su oficio, aunque lo más probable es que se dedicara a tallar pipas para no tener que pensar, para huir de la realidad mientras daba forma a aquellos objetos simples, lo único que tenía sentido en un mundo del que la guerra le había arrancado de raíz y por el que deambulaba como un fantasma con lo puesto. Dignidad, identidad, seguridad o futuro eran palabras que para aquel hombre y para sus compañeros y también para sus mujeres habían dejado de tener sentido. Cuarenta y cinco años antes, Primo Levi había publicado el poema con el que se inicia su libro Si esto es un hombre: «Los que vivís seguros/ en vuestras casas caldeadas./ Los que os encontráis, al volver por la tarde/ la comida caliente y los rostros amigos:/ Considerad si es un hombre/ quien trabaja en el fango/ quien no conoce la paz/ quien lucha por la mitad de un panecillo/ quien muere por un sí o por un no...». El poema es más largo, y Primo Levi lo escribió interpelando al mundo por los horrores del Holocausto, pero sigue estando tan de actualidad que podría servir de cabecera de los telediarios.

Vuelven a Europa los monstruos del pasado. La UE cifra en cinco millones el número de refugiados que provocará la invasión militar de Ucrania. No podemos detener la guerra, pero podemos volver a ser una tierra de acogida y sentirnos parte del destino de Europa. No podemos detener el horror, pero podemos impedir que se extienda. No podemos acabar con Putin, pero podemos señalarlo como un criminal de guerra. No podemos persuadir a todo el mundo, pero podemos mantener los valores del europeísmo que hoy tanto reclaman las circunstancias: el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho.

Por el momento, todos los partidos democráticos se muestran dispuestos a que España cumpla con el imperativo humanitario y político de dar amparo a los refugiados, una medida que hoy señala el punto de ruptura entre la civilización y la barbarie, entre los demócratas y Vox, que se ha opuesto en Andalucía a la acogida de niños ucranianos. Todos los valores e ideales en los que se sostiene la UE van a ser puestos a prueba a gran escala, y los fascistas antieuropeístas ya se han reservado en la tragedia el papel que se esperaba de ellos: intentarán que Europa fracase porque del fracaso de Europa dependen sus expectativas. Ante una guerra que nos involucra a todos, creará una crisis humanitaria brutal y exige posicionamientos inequívocos, el PP debe aclarar con urgencia si se prestará a ser la cabalgadura de los neofascistas en las instituciones democráticas o cortará amarras con ellos. Y debe hacerlo ahora, cuando definitivamente ha terminado el fin de la historia y vuelven a campear en Europa los señores de la guerra, los perros de la guerra y los hijos de perra.