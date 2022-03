Tercera derrota consecutiva en casa

La sede de la Fundación Vicky Foods, en Villalonga, acogió el martes pasado la presentación de la XIII Cursa de la Dona Vicky Foods, que volverá a las calles de Gandia y Benirredrà después de que las ediciones de 2020 y 2021 tuvieran que ser suspendidas por la pandemia. La carrera, organizada una vez más por el CA Safor Teika, se celebrará el próximo domingo, 27 de marzo.

El acto reunió a numerosos alcaldes y concejales, patrocinadores, mujeres deportistas, y miembros de colectivos relacionados con el evento. La presentación corrió a cargo de la periodista Puri Naya, directora de Comunicación de la empresa de vénding Teika y habitual «speaker» de la carrera. Al margen de los discursos protocolarios, una parte interesante fue un coloquio que mantuvieron cuatro mujeres y que representaban a perfiles diferentes de participantes en la Cursa de la Dona.

Intervinieron Jéssica Castillo, del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, entidad que lleva a cabo el proyecto de investigación sobre esclerosis múltiple, y al que va destinada la aportación solidaria de la Cursa de este año; la fondista del CA Safor Teika Pilar Vázquez, y ganadora de la Cursa en 2019; la directora de Márketing de Teika, Berti Barber; y la directora de Comunicación Interna de Vicky Foods, Marta Bertomeu.

Jéssica Castillo agradeció el interés de la Cursa por la esclerosis múltiple, porque todavía queda mucho por hacer. «Es una enfermedad autoinmune que por ahora no tiene cura, pero sí podemos mejorar la calidad de vida de los pacientes». Apuntó que hacer deporte «ayuda a frenar su avance y a prevenir algunos de sus síntomas». Marta Bertomeu habló de su experiencia como corredora popular. Con dos medios maratones completados, se prepara este año para el maratón de València, como miembro del CA Safor Teika. Comentó que su marido ya no comparte esta afición por las carreras, «pero me sigue animando a conseguir mis objetivos». Y añadió que en Vicky Foods hay un grupo de trabajo dedicado a fomentar hábitos saludables entre la plantilla, e incluso tienen un equipo de «runners».

Berti Barber explicó cómo compagina su vida familiar y laboral con la práctica deportiva. Le gusta a hacer deporte sola porque, al trabajar tanto en equipo, le ayuda a desconectar, e incluso a «tener momentos de creatividad» que le sirven luego para aplicar a su empresa. Pilar Vázquez, que lleva casi 20 años vinculada al atletismo, confesó que siempre que se pone un dorsal sale a ganar, y este año no será diferente, aunque reconoció que esta Cursa «tiene un ambiente mágico, porque corres en casa y te animan».

Las inscripciones para la Cursa siguen abiertas, así como el plan de entrenamientos gratuitos que coordina Miguel Ángel García, aunque el presencial previsto para hoy domingo se ha suspendido por el riesgo de lluvia.

No va bien el Tavernes, que ayer sufrió la tercera derrota consecutiva en casa ante la Nucia, un equipo que aprovechó los contragolpes para imponerse con dos tantos logrados al final de la primera y la segunda parte.

Los primeros 30 minutos fueron de dominio visitante, pero con escaso peligro, salvo un tiro de Kiko que salió fuera por poco. El Tavernes lo intentaba con poca llegada con delanteros ubicados excesivamente atrás. A partir del minuto 30 el combinado local ya marcó la iniciativa con varias llegadas con peligro, teniendo Carles Estruch una ocasión que paró el portero y un centro de Ferrando que no encontró marcador. Pese a eso, cuando mejor estaba el Tavernes vino el gol visitante.

En la segunda parte el Tavernes fue muy superior, pero la suerte tampoco le acompañó y en contra tuvo unas decisiones arbitrales que hubieran podido cambiar el signo del partido. Aquí se vio un juego más vertical y acoso al portal de Adri, que demostró ser el mejor de su equipo con intervenciones a tiros de Sabater y Seral.

La Nucia, a la defensiva, optó por contraataques y generó peligro. En uno de ellos obligaron a Xumi a realizar dos paradones seguidos pero, minutos después, con un Tavernes que no salía del área de la Nucia, llegó la sentencia del partido. Pese a eso, los locales no se rindieron nunca y no merecieron esta derrota que le lleva a seguir perdiendo puestos en la clasificación de la liga.